行政院澄清高鐵延宜蘭沒有優先方案 王國材回應了

立法院交通委員會日前考察宜蘭鐵道建設，交通部表態將「四城」列為高鐵站第一優先，推翻之前專家建議的宜蘭站，引爆黑箱、不尊重在地民意的批評。不過今天行政院發言人羅秉成說，沒有所謂優先方案。對此，交通部長王國材說，會依指示持續進行專業評估。

針對高鐵延伸宜蘭的站址爭議，羅秉成在行政院會後記者會，轉述行政院長蘇貞昌對高鐵延伸到宜蘭的關切。羅秉成表示，高鐵延伸對宜蘭發展有很大幫助，但整個案子還在規畫階段，沒有選址優先處所，外界有所誤會，指示交通部充分與地方溝通。他也表示，行政院目前態度開放。

羅秉成說，到底要設在哪裡，各地都會大力爭取，有不同聲音，很自然，當年西部設站也有同樣問題。最近對於選址確實有些討論，地方民意也有意見，但程序上在鐵道局還沒報交通部、交通部還要送行政院，但蘇貞昌看到輿情，認為交通部要對外說清楚決策程序，政策形成過程要傾聽民意、把個方案說清，是鐵道局與交通部責任。蘇貞昌希望兼顧專業、注重地方民意反映，好好與地方說明，特別要求交通部做好。

對此，王國材向本報表示，高鐵從南港延伸至宜蘭，現由鐵道局委託顧問公司進行綜合規畫尚未結案。將依據行政院指示，要求鐵道局持續進行專業評估、傾聽地方民意，以確定站址並完成規畫報告。後續再循行政程序由交通部、行政院審議及核定。

王國材下午受訪時表示，高鐵延伸宜蘭案，目前由台灣世曦做綜合規畫，且是可行性評估加綜合規畫一起，延續直鐵而來，目前還沒有結案，還在鐵道局。

王國材說，最近、過去一年在談的，都是綜規的意見交換，最重要兩個觀念，就是要不要進市區跟拆遷問題，發展環境都差不多，看要不要趁勢把城市做先先翻轉。

王國材說，現在考慮的四個站，四城跟縣政中心就是特定區開發，宜蘭羅東就是進入市區，宜蘭是很狹長縣市，每個地方都有他的意見。花了1700億，意見這麼多，就要加強溝通。

王國材說，現在程序就是連交通部核定都沒有，顧問公司也沒有結案，討論過程中有很多想法在交換，四城是因為宜蘭到羅東鐵路高架化，7月綜合規畫發現共站有很大困難，現在連鐵道局核定都沒有，各種優缺點地方也可以了解一下。

王國材說，最近會傾向四城，是因為拆了台南鐵路最後一戶，付出十年代價，用地取得有這麼大抗爭，要不要單純一點。

王國材說，一旦大家決定地點，所有人的缺點都要去克服，要看宜蘭鄉親的看法，宜蘭站要拆69棟願不願意面對，四城也有特定農會區的問題，都有優缺點。