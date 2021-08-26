好消息！成大與麻新簽署「心臟科」合作全年24小時服務

為掌握黃金時間，降低轉院可能風險，成大醫院與麻豆新樓醫院今天簽署心臟科合作經營，兩院心臟科將深度合作，由成醫的專責醫師及多位教授級專科醫師在麻新駐診，除開設門診外並安排人力加入值班，與麻新心臟科團隊一起提供每天24小時、全年無休的心導管緊急治療服務，日夜守護在地民眾的健康。

合作經營計畫今天在台南市衛生局長許以霖見證下，成大醫院院長沈孟霖、麻新醫院副院長唐秋敏及新樓醫院院長劉啟擧共同簽署，劉啟擧表示，成大派駐教授級的醫院，和新樓醫師一起看診、一起做檢查及一起輪值，24小時全年無休的心導管室，主要是搶黃金時間，就地醫療不必再轉院增加風險。

成大醫院院長沈孟霖表示，未來成大和麻新醫院會一起把365天的班次補足，醫療團隊及技術員都會進駐，救護車不必再東奔西跑，就近醫療。9月起先有2名教授進駐看診，10月份起會有更多的醫療團隊加入。

台南市衛生局長許以霖也肯定成大與麻新合作，曾文區以往對急性心肌梗塞的醫治能量是不足，這是國內3大死因，在成大合件下可以及時治療，避免後續的醫療。9月起成大心臟科支援的醫療團隊將全部到位，兩院的合作無間必能發揮社區急救功能、落實基層醫療照護，為大台南地區民眾的健康，建構更堅實、安全的環境。

成大醫院多年來一直擁有南部地區最具規模的心臟內科，也培育出許多專科醫師，投入基層照護工作。麻豆新樓則在102年設有心導管室，目前仍是大臺南溪南、溪北地區交界處唯一擁有心導管室的醫院，擔負著當地緊急救護的責任。

為了更全面服務民眾，新樓醫院主動提出合作構想，經由台南市衛生局許以霖局長的積極促成，同時也受到成大醫院沈孟儒院長的全力支持，落實大學醫院「守護大台南民眾健康」和「協助地區醫療發展」，以「醫師動、病人不動」的做法，讓兩院心臟科攜手合作，聯手補強麻豆新樓急性心肌梗塞的治療救護網，同時也提升該地區慢性心血管疾病的照護量能。