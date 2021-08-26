支持帕運選手 美廉社推集點卡 5折加購商品還可做公益

雖然矚目度不如東京奧運，但目前同樣在東京舉辦的帕拉林匹克（Paralympics）運動會，數千名身心障礙參與者的奮戰精神更令人敬佩。今年台灣共有10名選手取得參賽資格，分別在桌球、田徑、健力、柔道、羽球、游泳等項目中代表出賽。美廉社為支持帕運，推出公益集點卡，倡導「愛運動動無礙」的運動精神，即日起至9月7日截止，邀請民眾透過日常消費集點親手做公益，一起為帕運選手加油打氣。

此為美廉社首次推出公益集點卡，只要單筆消費滿新台幣100元，即可累積1點，集滿10點可以5折價加購商品，只要集滿公益集點卡，每張卡美廉社額外再捐出新台幣10元給中華民國殘障體育運動總會，支持帕奧選手長期訓練計畫，目前已逾60萬人參與愛心盛事。

三商家購（美廉社）長期支持運動活動，並關注公眾議題，以每年度主辦的三商盃公益路跑來說，即長期專注視障選手的陪跑訓練，給予生活運動、運動生活的基本量能。此次點點愛公益集點活動益款項將全數捐贈中華民國殘障體育運動總會，捐贈結果將於三商家購企業官網公布，預計也會同步在12月的年度三商盃公益路跑中公開分享。