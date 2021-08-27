用筋膜槍按摩痠痛肌肉，網友這樣選

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「筋膜槍」話題的網路聲量表現，帶您了解六大筋膜槍品牌聲量，以及近三個月網友熱議的五大筋膜槍選購面向。

許多上班族會使用外型像電鑽的「筋膜槍（又稱按摩槍）」來舒緩自己肩頸緊繃、痠痛的身體狀況，加上運動風氣越來越盛行，筋膜槍也成為了近期受歡迎的按摩良品之一，但筋膜槍不斷推陳出新，款式種類百百種，究竟該如何選擇呢？

品牌聯名存在感強，Jodo!造型可愛成功吸睛

近來筋膜槍搭上運動熱潮，不少人運動完後，會利用筋膜槍來舒緩緊繃的身體肌肉，品牌利用活動抽獎與合作聯名，吸引網友的討論關注，並掀起一波熱度，讓有些網友除了買來「自用」，在過節時分也會「送禮」給長輩，成為網友口中的「居家放鬆小物」。

筋膜槍6大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

追蹤近一年來筋膜槍品牌的網路聲量，發現最受網友討論的筋膜槍品牌「Jodo！」，除了有來自各方粉絲團的活動抽獎，帶動該品牌的討論聲量外，品牌Jodo!本身更因為與台灣插畫家Cherng合作推出「馬來貘聯名震動按摩槍」，甫推出即引發不少網友熱議，有網友大讚「好可愛的按摩槍」、「外型可愛又有很多槍頭可以換，小台輕巧，推！」等。

另外如聲量排名第二的「ProjectMars 火星推進器」也因與Youtuber「賀瓏Hello」合作拍攝相關影片，且其保固時間較長又可多段變速，讓網友直呼「小小一台卻很有力」、「強度力道都很夠」等。而聲量第三的「BLAUPUNKT德國藍寶」則因有網紅486先生發起開箱、團購文，引發網友對該品牌的關注，更有網友表示「直接考慮486賣的筋膜槍」、「跟了486的藍寶，覺得用起來舒服」等。

筋膜槍「價格」落差受關注、「品牌」保固、做工細緻成討論

接著，觀察近三個月內網友於筋膜槍選購話題的討論狀況，整體而言，要購入一支筋膜槍，網友普遍先討論筋膜槍的「價格」，有網友就表示，因市面上有許多「價格」便宜的筋膜槍，其效果表現亦不差，因此常見網友請益「筋膜槍的價位高低差異」的發文。

筋膜槍5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

與此同時，更有網友指出購買「有品牌」的大廠較安心，因為大廠除了較能提供產品的保固，產品品質也較為穩定，做工細緻度也較好，有網友表示「筋膜槍要買有品牌的比較有保障！前幾天新聞報導，有人在夜市隨便買一支，結果充電時燒掉」，表現出民眾對於電器使用安全的注意。

另外，不少網友也在意筋膜槍「變速段數」的表現，因不同的段速適合不同人群，因此有些網友認為，段速震動頻率種類越多、效果越好，同時表示希望筋膜槍的「噪音量」不會太大、太干擾。

對於筋膜槍的使用，可以說是老少皆宜，尤其是對於久坐的辦公室人員，還可以釋放肌肉疲勞，建議民眾在選購時，可先了解自身需求，再挑選符合心意的筋膜槍來幫助自己放鬆吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》