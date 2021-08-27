快訊

拜登又搞砸？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

用筋膜槍按摩痠痛肌肉，網友這樣選

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
品牌聯名存在感強，Jodo!造型可愛成功吸睛。 圖片來源／unsplash
品牌聯名存在感強，Jodo!造型可愛成功吸睛。 圖片來源／unsplash

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「筋膜槍」話題的網路聲量表現，帶您了解六大筋膜槍品牌聲量，以及近三個月網友熱議的五大筋膜槍選購面向。

許多上班族會使用外型像電鑽的「筋膜槍（又稱按摩槍）」來舒緩自己肩頸緊繃、痠痛的身體狀況，加上運動風氣越來越盛行，筋膜槍也成為了近期受歡迎的按摩良品之一，但筋膜槍不斷推陳出新，款式種類百百種，究竟該如何選擇呢？

品牌聯名存在感強，Jodo!造型可愛成功吸睛

近來筋膜槍搭上運動熱潮，不少人運動完後，會利用筋膜槍來舒緩緊繃的身體肌肉，品牌利用活動抽獎與合作聯名，吸引網友的討論關注，並掀起一波熱度，讓有些網友除了買來「自用」，在過節時分也會「送禮」給長輩，成為網友口中的「居家放鬆小物」。

筋膜槍6大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
筋膜槍6大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

追蹤近一年來筋膜槍品牌的網路聲量，發現最受網友討論的筋膜槍品牌「Jodo！」，除了有來自各方粉絲團的活動抽獎，帶動該品牌的討論聲量外，品牌Jodo!本身更因為與台灣插畫家Cherng合作推出「馬來貘聯名震動按摩槍」，甫推出即引發不少網友熱議，有網友大讚「好可愛的按摩槍」、「外型可愛又有很多槍頭可以換，小台輕巧，推！」等。

另外如聲量排名第二的「ProjectMars 火星推進器」也因與Youtuber「賀瓏Hello」合作拍攝相關影片，且其保固時間較長又可多段變速，讓網友直呼「小小一台卻很有力」、「強度力道都很夠」等。而聲量第三的「BLAUPUNKT德國藍寶」則因有網紅486先生發起開箱、團購文，引發網友對該品牌的關注，更有網友表示「直接考慮486賣的筋膜槍」、「跟了486的藍寶，覺得用起來舒服」等。

筋膜槍「價格」落差受關注、「品牌」保固、做工細緻成討論

接著，觀察近三個月內網友於筋膜槍選購話題的討論狀況，整體而言，要購入一支筋膜槍，網友普遍先討論筋膜槍的「價格」，有網友就表示，因市面上有許多「價格」便宜的筋膜槍，其效果表現亦不差，因此常見網友請益「筋膜槍的價位高低差異」的發文。

筋膜槍5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
筋膜槍5大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

與此同時，更有網友指出購買「有品牌」的大廠較安心，因為大廠除了較能提供產品的保固，產品品質也較為穩定，做工細緻度也較好，有網友表示「筋膜槍要買有品牌的比較有保障！前幾天新聞報導，有人在夜市隨便買一支，結果充電時燒掉」，表現出民眾對於電器使用安全的注意。

另外，不少網友也在意筋膜槍「變速段數」的表現，因不同的段速適合不同人群，因此有些網友認為，段速震動頻率種類越多、效果越好，同時表示希望筋膜槍的「噪音量」不會太大、太干擾。

對於筋膜槍的使用，可以說是老少皆宜，尤其是對於久坐的辦公室人員，還可以釋放肌肉疲勞，建議民眾在選購時，可先了解自身需求，再挑選符合心意的筋膜槍來幫助自己放鬆吧！

觀看原文→　https://bit.ly/2UNiqdM

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 按摩

延伸閱讀

桃園市首創「洗頭沙龍車」服務長者 鄭文燦初體驗

NCT Lucas黃旭熙再被女粉絲爆「生理期硬上」　第一次在按摩房

宅在家急著瘦身 粉領族肌力訓練後出現橫紋肌溶解症

「想吃豆腐」男按摩師手指性侵判3年6月 民事賠70萬元

相關新聞

美翻了！桃園新景觀橋梁預計10月完成驗收

桃園市水務局因應大園區居民往訪老街溪東、西岸住宅區和商圈需求，斥資2200多萬元打造景觀橋梁的「航心橋」。全長54公尺的...

視障者的童年 跟母親到市場的美好回憶

先天全盲視障者，假如從小有機會跟家人外出，接觸各種事物，能聽見各種聲音，聞到各種味道，都是非常好的生活經驗。

墾丁小灣牛肉麵 讓旅客在舌尖上流連忘返

由墾丁福華領頭，於墾丁大街開設一家平價餐館小灣牛肉麵，用料實在、價格親民，除了提供主打牛肉麵外，還有餛飩麵、水餃等台灣小吃，每一道料理皆由飯店廚師研擬配方。

淡「碇」跑石碇看見數一數「鱷」的風景 歡迎跑進石碇周三日常

有愈來愈多人喜歡慢跑，愛上慢跑，常常在路邊，清晨或傍晚時間，總看得見慢跑跑者的身影。但是，在路邊跑步，根本是一台行動空氣清新機，吸廢氣又還要注意交通安全，跑起來頗有壓力，失去了健身的意義。

黃豆屬高普林食物！喝豆漿會痛風？ 營養師：僅「這期間」避免攝取是正確的

黃豆雖屬於高普林食物，豆漿算中普林食物，當急性「痛風發作的期間」，確實應該要避免攝取「普林食物」；不過一般的正常健康人，適度的攝取這些食物是可以的。

公費流感疫苗10月1日開打！632萬劑分階段醫護先接種

今年公費流感疫苗預計10月1日開打，招標採購632萬劑，雖低於去年的644劑，但採購量還是高於往年。衛福部疾管署副署長莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。