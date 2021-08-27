滋補強身好選擇！ 六大滴雞精品牌大集合

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「滴雞精」話題的網路聲量表現，帶您了解六大滴雞精品牌聲量，並了解網友於近期三個月內對選購滴雞精的五大話題考量面向為何。

滴雞精與雞精雖名稱、成分相似，但部分製作工法不同，也因此有些網友認為滴雞精較順口、味道較近似於雞湯，因而選擇「滴雞精」作為逢年過節送給長輩滋補強身的禮物。

滴雞精時令活動多、品牌攜手代言人創造高討論

觀察近一年內，網友對滴雞精品牌的討論聲量，可發現在送禮佳節期間，多數品牌會順勢在各大節慶推出許多官方宣傳活動，藉此增加粉絲團與網路社群的互動，吸引民眾的目光。同時，品牌也會藉由網紅、明星等代言人的社群影響力與粉絲光環，創造品牌於整年度的話題性，如高居榜上的「田原香」因釋出品牌代言人林志玲自導的滴雞精廣告，不少人對影片中林志玲的活潑表現感到驚訝，表示「林志玲現在的廣告風格跟以往差好多！」、「跳動得很有特色！感覺著（這雞精）還真神啊！」等，成功帶動品牌話題性。

滴雞精6大熱議品牌。 Social Lab社群實驗室／製圖

另外，還有像「娘家」因邀請運動選手「戴資穎」代言該品牌的滴雞精產品，該人物的一舉一動都受到網友關注，如戴資穎因前陣子出席奧運活動，每當她在球場上表現亮眼的時候，就有不少網友關注起戴資穎代言的品牌內容，也帶起「娘家」的關注聲量。

在滴雞精市場白熱化的時候，品牌除了祭出優惠活動、吸引民眾目光，也可以透過代言人的高人氣與強大吸粉力，為品牌增添不少話題性。

滴雞精價錢考量非優先，如何保存比較重要

接著，了解近期三個月內民眾對於滴雞精話題討論的重點面向為何，發現相較於價錢方面的考量，民眾反倒更關注討論滴雞精的「飲用保存」話題，如就有網友表示「常溫很方便」，而雖有些網友會選擇冷藏保存滴雞精，但小小一罐，又「不占冰箱空間」等特點，也受到不少網友讚賞。

網友選購滴雞精的5大考量。 Social Lab社群實驗室／製圖

而滴雞精的「營養價值」與「味道口感」也是網友討論的面向之一，網路上便因此出現許多關於如何選購滴雞精的請益文章，也有網友會在網上發文，表示自己飲食清淡，希望大家推薦沒有腥味的滴雞精，可見民眾會依據自身口味喜好，選擇相應的品牌與種類。

原先要熬許久的一碗雞湯，隨著工法的進步，先是變成小小一罐、充滿營養精華的雞精，而後再變成隨處可見的滴雞精產品。適當的營養補充確實可幫助疲憊的身軀，並增強身體元氣，但民眾仍可以根據實際狀況，挑選對長輩合適的產品，畢竟禮輕情意重，送禮的心意還是最重要！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》