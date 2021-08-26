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去機構化遭轟沒配套 安置盟批最大機構就是衛福部設置

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
全國兒少安置機構聯盟與立委吳玉琴等召開「兒少替代性照顧政策草案-兒少安置機構的轉型策略與定位」公聽會。記者陳雨鑫／攝影
全國兒少安置機構聯盟與立委吳玉琴等召開「兒少替代性照顧政策草案-兒少安置機構的轉型策略與定位」公聽會。記者陳雨鑫／攝影

國際頒布「兒童權利公約行政法」（CRC），蔡英文總統簽署「兒童權利公約」加入書，衛福部因應CRC提出去機構化政策，讓需要安置的兒少盡可能回歸家庭，但台灣寄養家庭高齡化，社區沒有地方可以去，機構也不斷退場，需要被安置的兒少必須要回歸的原生家庭；衛福部今年4月提將「替代性照顧政策草案」，遭安置盟批評，政策悖離現實，兒少安置不該是「擇一發展」，應發展多元的安置需求，否則後續將會造成安置的大缺口。

安置盟理事長吳小萍表示，政府提出的替代性照顧系統是以「家庭環境」為主的親屬照顧，但需要安置的孩子家庭，大多就失去其功能，過去國內積極推動的寄養家庭，已經面臨到高齡化的問題，國內現在因應CRC，政府不斷喊出要去機構化，等於是讓需要安置的孩子又斷了一條可以被安置的道路。

吳小萍表示，目前全國兒少安置機構約滿足每年60%的替代性照顧服務需求，如果安置床位數一旦大幅下降，安置兒少將何去何從？目前寄養家庭的數量，2010年與2020年比較減少218戶，寄養家庭的減少以及機構的減少，將影響需要安置的兒少權益。

吳小萍表示，衛福部說要去機構化，但是衛福部目前自行辦理的三家公立兒童之家，收容人數都多達200人，等於是台灣現在最大型的住宿機構，既然政府要求去機構化，應先從公立機構做起。

吳小萍提出澳洲案例，他們的作為是以家庭為基礎照顧，但並沒有要去機構化，還是保有類家庭的住宿照顧，而台灣的兒少安置機構已經有7成6都已經往類家庭的方式照顧。但現在看見的是政府就是希望去機構化，而替代性照顧的期程也沒有明確地說明，青黃不接的狀況下就是會影響到兒少權益。

吳小萍表示，從德國、荷蘭、美國、日本的轉型的案例，時程都在10年以上，家外安置人數調降大型住宿照顧的幅度則在4%到20%之間不等。反觀台灣在2004到2020年間，共有28個兒少安置機構歇業。

根據安置盟今年的調查，25個會員機構回覆得知44%會員機構正在考慮或查已在申請調降核定床位數，各機構降幅平均為30% 。在社家署提出的替代性照顧政策草案中，未有明確的轉型機制、配套措施以及相關進程。

吳小萍說，政府不應在還沒有相關配套時，就直接減少機構安置床位數，否則將造成不可挽回的政策錯誤。台大兒童醫院兒少保護醫療中心主任呂立表示，其實國際上討論去機構化，機構根本不是重點，重點是照顧品質，國際上要去除的是「軍事化、去除忽略兒少身心發展的機構」，機構只要做得有照顧品質，就算是機構又如何？

社家署副署長李臨鳳表示，近期提出的替代性照顧政策草案，還未完成，尚需要再進行最後一個會議，會議討論後，還需要行政院核定，也會持續與各界溝通討論。

寄養家庭 衛福部 高齡化

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