精巧到幾乎無感！這4款入耳式真無線耳機助享沉浸音樂

不管是持續在家上班，還是因為疫情趨緩逐步回歸戶外生活，真無線耳機都能為現代人工作、娛樂、生活帶來更高的舒適度與便利性，而精巧入耳式的款式，更是需要較長時間配戴時許多人偏愛的選擇。

近日最受矚目的款式之一，就是Google自家推出的Pixel Buds A-Series，配戴時近乎貼耳、像顆糖果般的純白設計，弧形穩定器搭配輕柔貼合的耳塞套，塞入耳中稍微調整一下就可穩固舒適地配戴。配備獨家設計的12公釐動態揚聲驅動單元，並提供低音加強、智慧音效調整功能，展現飽滿且可根據周遭環境細微地動態調節音量的輕鬆聆聽體驗，IPX4抗水抗汗等級，即使健身到汗流浹背或是在雨中跑步也不用擔心。功能上，則是可透過與Google助理完美結合，不動手即能查詢各種網路資訊、調整功能，若是搭配Pixel或 Android 6.0以上版本的手機使用，還能直接透過耳機收聽即時翻譯。

果粉陣營的使用者，可能會對這款Beats Studio Buds更有興趣！提供黑色、白色和Beats經典紅色供選擇，傾斜角度設計同樣精巧入耳，且具有IPX4抗汗抗水等級，還擁有主動降噪與便利切換成通透模式的功能。Apple Music用戶透過Studio Buds播放杜比全景聲混音的音訊時，會自動啟用空間音訊效果，輕鬆享受真正的全方位聲音和清晰度。Studio Buds同時也是首款支援 iOS「尋找」功能的Beats產品，不再怕總是在找無線耳機放在哪。

想要來點不一樣的顏色變化，1MORE再推出新款流線時尚外型的ColorBuds 2時尚豆藍牙耳機，基本的霧面黑白色之外，還有搶眼的晨曦金可選擇。具主動降噪功能，更在小巧耳機裡納入錄音室專業調音技術SoundID智慧演算法，使用者只需透過App設定，即可打造最適合自己的客製化音效。同樣搭載了具防塵抗汗特性的IPX5防水等級，還支援Qi認證無線充電。