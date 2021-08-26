為官條件「德、才、功」 懷舊記憶中的臺灣老桌遊 ─ 陞官圖
「陞官圖」是中國古代的桌遊，可上溯至唐人李郃所發明的「彩選格」，當時他見到官場黑暗，有感而發作此遊戲來諷刺官場陞降如同兒戲，但其圖樣與玩法到宋朝後失傳。之後的「陞官圖」相傳由明末倪元璐所創，起先流行於王公大臣的家中，後來流行到民間成為百姓喜歡的遊戲。「陞官圖」需要用到一種四面的陀螺，丟出「德」、「才」、「功」會往上升，「贓」則會往下降。此陞降方式可能顯示出當年的官場陞遷觀念，首重「德」、其次為「才」，第三為「功」，貪「贓」枉法則要被貶官。
「陞官圖」中，玩家在印有各種官銜的圖板上進行遊戲，最先升到最高官位者獲勝。在古代的陞官圖中，會出現像是秀才、舉人、尚書等官銜，但玩家是不會升到皇帝的。「陞官圖」在不同時代有各異的形制，民國之後有從學生、士兵、科員、市長、省長到總統的陞官圖。宦海沉浮以外，還有像是明代僧侶藕益所設計的《選佛譜》即是用於了解佛學理論；而日本的「双六」也有類似的玩法，如《佛法双六》將六面骰定為貪、嗔、癡、戒、定、慧，而先走到終點成佛者獲勝，但若是運氣不好，可是會墮入畜生、餓鬼與地獄等三惡道中。
※本文摘自《臺灣老桌遊：從大富翁、龜博士升學、到天地牌與飛車龍虎鬪，完整收錄懷舊珍貴老遊戲》，作者／陳介宇、陳芝婷。
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