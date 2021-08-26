疫情趨緩「癌症海嘯」迫近 大腸癌篩檢率掉最多

疫情開始趨緩，但癌症海嘯正在迫近。國健署發現，截至今年7月，約有240萬人次接受四癌（乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌）篩檢，比起去年同期足足少了一成，尤其是蟬聯13年、發生人數第一名的「大腸癌」，篩檢數掉最多達1.2成。台大醫院健康管理中心主任邱瀚模今天呼籲，民眾需在今年下半年亡羊補牢，踴躍前往篩檢，早期發現、早期治療。

新冠疫情三級警戒間，各大醫療院所在5月紛紛實施降載，許多手術、檢查被迫停擺，這也顯現在今年的癌症篩檢人數上。

國建署癌症防治組組長林莉茹今天說，今年7月底前的四癌篩檢已超過240萬人次，相較109年同期篩檢數量減少約1成。其中，大腸癌篩檢減幅最高，只有73萬多人篩檢，比起同期少了1.2成。另值得注意的是，男性在大腸癌發生率比女性高出1.5倍，篩檢人數卻比女性低了1.4倍。

即便民眾願意篩檢，但疫情連帶影響，檢出陽性回院追蹤的意願。林莉茹說， 根據國民健康署的篩檢資料顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，以及每20人就有1人為大腸癌。比起去年，如今尚有約2萬名糞便潛血檢查結果為陽性者，尚未接受大腸鏡檢查，依此推估，可能會有1萬名大腸息肉，及1千名大腸癌個案待發現。

「篩檢陽性通知單，並不是只是鎖在抽屜。」邱瀚模說，篩檢陽性卻超過6個月以上才做大腸鏡，罹患大腸癌的風險增加2倍，若超過1年才檢查者，風險更達到2.8倍，在此呼籲糞便檢查潛血陽性者，越早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險越低。

進一步比較接受篩檢、未接受篩檢者，邱瀚模說，透過每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率，及二期以上大腸癌29%發生率，且早期篩檢5年內存活率超過90%以上，若拖延至第四期確診，5年存活率大大降低至14%。

針對大腸癌篩檢，國健署表示，提供50歲以上至未滿75歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，該檢查沒有侵入性，也不會造成疼痛，且不必限制飲食，採便僅需8步驟安全又簡單。