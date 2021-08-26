拖4年...幸福球場桿娣解雇違法 工會籲資方讓桿娣復職

幸福高爾夫球場桿娣因組織工會並主張雇傭關係，14名工會成員遭解雇，勞動部雖已在2018年做出不當勞動行為裁決，認定資方打壓工會，命令球場讓桿娣復職，但至今已過了4年，桿娣仍未復職，民事訴訟第一審也尚未審結，為此，工會今赴勞動部陳情，呼籲勞動部督促資方遵守裁決結果，讓桿娣盡快復職，並會同司法院督促民事法院速審速結。

幸福高爾夫球場桿娣在2017年組織工會，並主張桿娣工作與球場應屬雇傭關係，資方卻在同年11月解雇14名工會成員，工會事後向勞動部提出不當勞動行為裁決，勞動部也在2018年5月做出裁決，認定幸福球場打壓工會，解雇應屬無效，並命令球場讓桿娣復職。

工會指出，幸福高爾夫球場態度強硬，不服勞動部裁決，一路和桿娣進行行政、民事訴訟，雖然最高行政法院已在今年駁回資方上訴，肯定勞動部裁決結果，但時間也已經4年過去。

佳福工會監事向麗琴說，桿娣們只有一個卑微訴求，就是要求基本的勞動權益，卻為了爭取工作權，每天生活在恐慌、煎熬當中，身心俱疲。

新北市產總理事長洪清福則表示，民事訟送至今仍停在一審調查庭，讓工會覺得很奇怪也很訝異，今天才不得不今天到勞動部陳情，呼籲勞動部要求幸福球場遵守裁決決果，立刻讓桿娣復職，並且會同司法院監督民事法院盡速審結，讓桿娣早日獲得司法公正判決。

勞動部回應，感謝最高行政法院肯認裁決決定，與勞動部一致認為佳福公司解僱工會14名員工的行為，確實已經違反工會法，構成不當勞動行為，但令人遺憾是，目前公司仍未讓14名員工回復原職，勞動部呼籲資方展現企業社會責任，儘速讓14名員工復職；此外，勞動部也會將工會訴求送請司法單位參處。