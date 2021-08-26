快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

健身男親密行為無力又腰疼 當心輸尿管結石作怪

中央社 / 台北26日電

42歲許先生平時愛運動健身，但過去一年與伴侶親密行為時常使不上力、腰部酸疼，擔心腎虧卻又礙於面子羞於就醫，直到近日檢查才發現是結石塞住輸尿管，腎臟已中度水腫。

收治患者的書田診所泌尿科主治醫師張雲筑今天表示，國內泌尿道結石盛行率約7%至10%，好發年齡介於40歲到70歲，男性罹患腎結石機率是女性的3倍，危險因子包括遺傳、氣候、體質、飲食及飲水習慣等，有家族史者罹患結石的機率為一般人的3倍。

張雲筑說，臨床觀察發現，近年結石年齡層有下降的趨勢，不少年輕人都有結石困擾，可能與飲食、生活型態改變有關，例如攝取過多酒精飲料、碳酸飲料，或是口味重鹹、熱愛甜食又不運動等，都可能增加結石風險。

以茶或飲料代替白開水是現代人常見通病，恐成為結石幫凶。張雲筑說，夏天炎熱，人體排汗量會增加，若不積極補充水分，尿量減少會使尿液中的結石成分濃縮，造成結晶質的沉澱形成結石。

張雲筑說，很多民眾習慣以茶代水，以為自己喝水量足夠，實際上喝下過多茶飲，不僅可能沒補到水，還增加泌尿道結石的風險，呼籲補充水分還是白開水最好。

泌尿道結石別驚慌，張雲筑指出，輸尿管內小於0.5公分的結石，多能以藥物加上適當水分攝取，促進結石排出；大於0.5公分的結石，則考慮體外震波碎石術或硬式內視鏡手術處理。

張雲筑提醒，民眾若出現腹背部絞痛、噁心嘔吐、血尿、尿路感染等結石症狀，或有頻尿、解尿困難、或陰囊的轉移痛等症狀，務必盡快就醫。

此外，張雲筑也呼籲平時應多喝開水，補充水分還是以白開水為佳，三餐均衡，少吃甜食，避免攝取重鹹食物，養成運動的習慣，預防結石上身。

延伸閱讀

克服嚴重肌少症成為健康管理師 克拉拉：你要比別人還相信自己

從工程師轉為女力創業家！目標大於恐懼，你就無所畏懼

有片！雙人運動不孤單 5招緊實腰腹

有片！雙人運動不孤單 5招緊實腰腹

相關新聞

「糖心蛋」族群確診死亡增3倍！想打疫苗要病情穩才行

國內新冠疫情爆發，患有糖尿病、心血管疾病及肥胖族群確診後，罹患重症的死亡率也較常人提高二至三倍。醫師指出，在疫情期間，民...

周日水氣較多迎風面雨 氣象局：高溫炎熱持續到8月底

今天各地依舊高溫炎熱，午後防雷陣雨。中央氣象局說，太平洋高壓偏強的狀況會持續到8月底，未來天氣以下周日水氣較多，迎風面東...

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望自己死在家裡 沒有人知道

每一個孤獨死的背後，都是一場無可挽回的人生悲劇，他們不是沒努力過，但卻被疏離感壓垮。從退休教授到失業中年人，不分社經階級，孤寂成為人內心最深恐懼。

好想結婚！被疫情耽誤 七成新人盼一年內能完成婚禮

受新冠疫情影響，許多新人的婚期從去年就一延再延，籌備中的新人也因婚期不定，使得所有準備只能硬生生喊卡，全台最大婚禮平台「...

颱風路徑變了 台灣缺水問題將成慢性病

台灣上半年面臨乾旱，讓這場缺水危機引發國際媒體關注，儘管這個夏季雨水充沛，但國際機構已預測，仰賴颱風帶來雨水的台灣，因颱風路徑向北偏移的趨勢下，未來襲擊台灣的颱風會愈來愈少。

一張圖看颱風活躍區預測 鄭明典：現在這樣實在太平靜

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出颱風活躍區預測一圖，他說，紅、橙、黃分別代表強、中、弱活躍度，粉紅是已存在。8月是氣候上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。