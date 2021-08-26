健身男親密行為無力又腰疼 當心輸尿管結石作怪

42歲許先生平時愛運動健身，但過去一年與伴侶親密行為時常使不上力、腰部酸疼，擔心腎虧卻又礙於面子羞於就醫，直到近日檢查才發現是結石塞住輸尿管，腎臟已中度水腫。

收治患者的書田診所泌尿科主治醫師張雲筑今天表示，國內泌尿道結石盛行率約7%至10%，好發年齡介於40歲到70歲，男性罹患腎結石機率是女性的3倍，危險因子包括遺傳、氣候、體質、飲食及飲水習慣等，有家族史者罹患結石的機率為一般人的3倍。

張雲筑說，臨床觀察發現，近年結石年齡層有下降的趨勢，不少年輕人都有結石困擾，可能與飲食、生活型態改變有關，例如攝取過多酒精飲料、碳酸飲料，或是口味重鹹、熱愛甜食又不運動等，都可能增加結石風險。

以茶或飲料代替白開水是現代人常見通病，恐成為結石幫凶。張雲筑說，夏天炎熱，人體排汗量會增加，若不積極補充水分，尿量減少會使尿液中的結石成分濃縮，造成結晶質的沉澱形成結石。

張雲筑說，很多民眾習慣以茶代水，以為自己喝水量足夠，實際上喝下過多茶飲，不僅可能沒補到水，還增加泌尿道結石的風險，呼籲補充水分還是白開水最好。

泌尿道結石別驚慌，張雲筑指出，輸尿管內小於0.5公分的結石，多能以藥物加上適當水分攝取，促進結石排出；大於0.5公分的結石，則考慮體外震波碎石術或硬式內視鏡手術處理。

張雲筑提醒，民眾若出現腹背部絞痛、噁心嘔吐、血尿、尿路感染等結石症狀，或有頻尿、解尿困難、或陰囊的轉移痛等症狀，務必盡快就醫。

此外，張雲筑也呼籲平時應多喝開水，補充水分還是以白開水為佳，三餐均衡，少吃甜食，避免攝取重鹹食物，養成運動的習慣，預防結石上身。