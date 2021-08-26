周日水氣較多迎風面雨 氣象局：高溫炎熱持續到8月底

今天各地依舊高溫炎熱，午後防雷陣雨。中央氣象局說，太平洋高壓偏強的狀況會持續到8月底，未來天氣以下周日水氣較多，迎風面東南部、恆春半島有短暫性陣雨，各地午後雷雨也會增加。

氣象局技正羅雅尹說，今天天氣跟過去兩天類似，都是高溫炎熱，午後有雷雨的典型夏季天氣型態。太平洋高壓正逐漸增強，環境上水氣還沒有減少，今天下午過後留意午後雷雨，以及局部較大雨勢。

羅雅尹說，今天各地高溫32到35度，外島澎金馬30到33度，局部桃園、大台北地區、花東縱谷可能有36度以上高溫，外出注意防曬多補充水分。紫外線指數部分，中午前後都是危險到過量等級。

羅雅尹說，今天午後雷雨範圍還是多，各地山區、西半部平地都有降雨機率，中南部跟北部鄰近山區雨勢比較大，有可能出現局部大雨，下午外出活動要攜帶雨具備用。午後雷雨入夜後大部區域會緩和，鄰近山區局部地方可能還會持續一下才緩和。

未來一周天氣，羅雅尹說，太平洋高壓最強區域在日本南方海面，台灣在籠罩範圍內，以高溫炎熱午後雷雨為主。其中明後天水氣少，午後雷雨集中在山區跟鄰近山區平地，下周日南邊海面比較多水氣通過，迎風面東南部、恆春半島有短暫性陣雨，各地午後雷雨機率也會增加，除了山區，中南部平地也會增加。

針對8月是否有機會創下最熱紀錄？羅雅尹說，8月上旬經歷不穩定天氣，中旬到下旬各地普遍高溫有達到33到35度，花東縱谷常出現36度，預估太平洋高壓比較強會持續到8月底，這段時間各地要留意白天氣溫偏高。