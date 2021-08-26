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以水為媒介 協助發展遲緩孩童恢復自信與能力

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
蔡佩真物理治療師表示水療課程會依孩童狀況，設計不同的訓練內容。圖／大千綜合醫院提供
蔡佩真物理治療師表示水療課程會依孩童狀況，設計不同的訓練內容。圖／大千綜合醫院提供

2歲的翰翰是早產兒並患有腦性麻痺，動作及語言能力都有發展遲緩問題，平常穿矯正鞋仍需要別人牽著才能行走，跌倒時也要協助才能站起身。經醫師評估後，除了讓翰翰參與早療課程，也安排他到苗栗縣水療復健中心接受全身性水療復健治療，在水中進行軀幹穩定度訓練，誘發肢體動作的協調性，經2年治療訓練，翰翰現在已可自己獨力行走，動作能力也大幅進步。

大千綜合醫院醫療副院長及復健科主任蔡建宗表示，近年來水療應用在腦性麻痺兒童、早產兒、各類發展遲緩或動作協調功能障礙的孩童都有明顯成果。水療是以水為媒介來進行放鬆、水中運動或復健治療訓練，利用水的物理特性，如浮力、阻力、壓力等，有效增進肌力與肌耐力，對身心障礙兒童來說，從適應水性到治療性游泳，可改變身體協調平衡和肢體的控制能力，同時增強心肺功能。

水療復健中心物理治療師蔡佩真說明，水療課程中會依每位孩童的狀況，設計不同的水中運動計畫並搭配水中器材，將訓練內容類化到日常生活環境，以功能性訓練為目標進行伸展運動、協調平衡、身體控制訓練、耐力訓練等項目。水療池的水溫多維持在32至 34度，並依天氣狀況調整，設定溫度可促進血液循環，讓全身性肌肉達到放鬆效果，對有腦傷的個案，不易因溫差變化引起張力反應。

蔡建宗表示，許多重症兒童雖然執行陸地活動較困難，但在水中卻可輕鬆活動，因此水療除了可建立孩子的自信心，也可達到運動訓練療效，是很好的活動選擇。

大千綜合醫院副院長蔡建宗表示利用水的特性，可以幫助孩童增進肌力與肌耐力。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院副院長蔡建宗表示利用水的特性，可以幫助孩童增進肌力與肌耐力。圖／大千綜合醫院提供

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