「口罩時代」十大新改變！盡情素顏、趁機戒菸　網友嗨爆：不爽就偷偷擺臭臉

口罩新生活有哪些？

台灣自2021年5月中疫情爆發，進入防疫新生活，民眾不管是去巷口便利商店，通勤或在辦公室上班，都得按照指揮中心規定，外出配戴口罩防疫，違者最重可罰1.5萬元，口罩不離身變成日常，全民邁入「口罩新生活」許多生活習慣也因此改變。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看看，從升級三級警戒至今，這長達超過兩個月的時間裡，網友因戴口罩改變的生活行為有哪些？哪一點讓你最有感？快跟我們看下去！





NO. 10依口罩改變穿搭

口罩不僅改變我們的生活習慣，也變成日常穿搭配件，各式各樣的款式推陳出新，不管是少女馬卡龍色，還是印有卡通圖案品牌聯名，或是搭配掛鏈等配件，「口罩時尚」因應而生。

不少網紅也開始在疫情間示範口罩穿搭，將身上服飾顏色做搭配，讓戴口罩不再只有防疫，反而多了幾分時髦感！

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NO.9眼鏡起霧改戴隱眼

戴口罩不僅悶熱，對於眼鏡族來說還有一個困擾，就是呼吸或講話時冒出的水氣，會從口罩上緣跟臉之間的空隙冒出，使鏡片起霧，眼前白茫茫的一片超困擾！

除了可將上緣內折，或是墊上一片衛生紙外，有些網友也乾脆改戴上隱形眼鏡，但戴口罩也讓民眾不摸口鼻，增加揉眼睛的次數，產生結膜炎等不適，提醒您還是要溫柔對待靈魂之窗。

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NO.8不想在外走路太久

2021年5月台灣疫情爆發時，天氣剛好逐漸轉熱，走到哪臉上都得有層口罩蓋住口鼻，又濕又悶熱，讓人感覺快無法呼吸，還得不停擦汗，多種不適感讓許多網友直呼「大熱天戴口罩根本是種運動」！

使得需要通勤、走路的人越來越戴不住口罩，大大降低在任何想要戴口罩外出的機會，只想待在室內吹冷氣。

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NO.7不用保持微笑

口罩把半邊臉都遮住，五官只剩下眼神可以傳達情緒，對許多服務業、上班族來說，就省去了「表情管理」這項工作。

不用時長保持微笑，對於天生臭臉的人來說，也減少被認為在生氣的誤會，此外像是開會打哈欠、遇到討厭的人在面前淘淘不絕，偷用唇語碎碎念，做表情沒人會發現呢！

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NO. 6手機改用密碼解鎖

自從iPhone推出Face ID功能後，手機只要拿起來對著臉就能解鎖，不過進入全民口罩時代後，想要隨時隨地解鎖滑手機，可就沒這麼方便了！雖然曾有網友分享過在手機設定時，可多增加一個面容讓手機辨識，但這方法並不是所有人都能成功，因此在口罩防疫時期，許多人寧願改用指紋或是密碼鎖～

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NO.5不用常刮鬍子

對於毛髮生長茂盛的人來說，一天不刮鬍子，可能就會有滿臉鬍渣，不過戴上口罩後，只需吃飯、喝水才要露出整個面部，因此許多男性網友都在疫情間減少刮鬍頻率，或是趁機改試蓄鬍造型。

先前歌手王力宏就因為在疫情間留鬍子，於社群po出照片猶如聖誕老人的大鬍子讓網友直呼「差點認不出」對此美國CDC則建議蓄鬍者要戴兩層口罩比較安全。

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NO.4減少在外運動

熱愛戶外運動的人，都喜歡大口呼吸空氣，揮灑汗水的暢快感，不過戴上口罩後，不但無法正常吸氣，還容易喘得上氣不接下去，口罩也常因汗水淋濕，變得沒有保護力。

因此許多習慣在外慢跑、做有氧運動的人，只好改在居家運動，不僅是為了防疫，也是想自在地呼吸，避免因戴口罩運動帶來的不適感，

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NO.3少抽菸並戒菸

疫情期間政府規定民眾外出皆需配戴口罩，有人偷偷脫口罩吸菸，不僅會依法被罰3千元至1萬 5千元，還會增加自己跟週遭人染疫風險， 對此就有網友趁這個絕佳機會轉念，成功戒除菸癮， 不僅省荷包還顧健康，遠離COVID-19 病毒也降低罹患重症及死亡的風險， 可說是眾多口罩新生活中的一大好處！

【網路溫度計】提醒您－

◎吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

◎免費戒菸諮詢專線0800-636363、官網

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NO.2加強口罩痘保養

為了防止外在病毒、飛沫傳染，口罩都具有良好的阻隔效果，但長時間配戴下來，出汗出油的皮膚被悶住，讓很多人臉上冒出「口罩痘」或粉刺等狀況，因此痘痘藥、抗痘、減少出油等保養品，在疫情間討論聲量升起。

加上防疫期間在家工作容易作息亂，導致下巴、鼻子或臉頰青春痘狂冒，讓網友大呼困擾，加強保養。

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NO.1 減少化妝常素顏

說到戴口罩最大的改變，多數女生最有共感就是「不用化妝」啦！疫情爆發前，為了維持好氣色，每天出門前先妝前保養，接著畫底妝、眉毛、口紅、腮紅等，少說也要提早起半小時起床。

進入防疫新生活後，半邊臉都被口罩蓋住，很多上班族也改WFH，所幸就大方素顏，就算到到辦公室，也頂多畫個眉毛，讓許多女孩化妝品消耗量激減。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年5月15日至2021年8月2日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『口罩新生活』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」