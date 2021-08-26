QA／非洲豬瘟危機 8大疑問一次解答

日前越南豬肉製品走私事件，讓國內陷入非洲豬瘟危機。「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」說，上周首度查獲非洲豬瘟陽性走私肉製品，警政署和地方政府隨即展開全國查緝，截至8月25日下午5時已清查5321處，查獲54件走私肉製品，其中4件呈現非洲豬瘟陽性。

「林務局-森活情報站」臉書粉專也呼籲，在不確定豬肉及食品來源情況下，為了確保山區野豬和其他野生動物安全，登山客進入山區務必收拾好食物、廚餘，在山區絕對不可以餵食動物。

另外，林務局說，山區是野豬和人類共存的區域，也請山村部落居民務必留意廚餘管理，避免讓野豬有機會翻找到人類的食物。

身為消費者的你我，該怎麼保護台灣本土豬肉產業。聯合新聞網整理8大常見問答，一次解惑。

問1：非洲豬瘟會不會傳染給人類？

答：非洲豬瘟不是人畜共通疾病，目前科學研究顯示非洲豬瘟病毒只會感染豬隻。造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染。

問2：若吃到非洲豬瘟肉製品，會對身體有何影響？

答：非洲豬瘟病毒可在人體黏膜中存活一周時間，不會傳染給人，對人體無害，只是人體接觸後易成為傳播媒介。

問3：吃到非洲豬瘟的染疫豬肉，會從排泄物傳染嗎？

答：人不是非洲豬瘟病毒的宿主，病毒無法在人體內增殖及留存，所以吃豬肉後並不會從排泄物排出病毒。非洲豬瘟病毒不會出現於人糞便中，但會出現於染病豬隻的糞便中。

問4：非洲豬瘟的傳染途徑是什麼？

答：非洲豬瘟可透過多種途徑進行傳播，如廚餘、載運染病豬隻或廚餘等車輛、蜱蟲等肢節動物、豬隻的分泌物與排泄物、肉類製品與相關人員衣鞋夾帶等途徑。

問5：為何政府一直強調廚餘問題？

答：若非洲豬瘟肉品進入國內，沒吃完變成廚餘、拿去養豬，由於病毒只有透過高溫蒸煮約90度以上、持續一小時，才能殺死病毒。若廚餘蒸煮過程未殺死病毒，就可能成為國內感染途徑。

問6：非洲豬瘟的病毒可以存活多久？永遠都不會消失？

答：非洲豬瘟病毒存在於環境時間於冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、豬糞便室溫11天。

問7：怎麼避免吃到有非洲豬瘟的豬肉？

答：我國經屠宰衛生檢查合格的豬隻，豬皮均蓋有檢查合格標誌供消費者辨識，消費者在市場購買豬肉時，只要注意選擇蓋有合格印的豬肉，食用安全無虞。

問8：收到有疑慮的豬肉品，該怎麼辦？

答：如持有來源不明之肉品需協助處置，應於上班時間送至防檢局各分局及檢疫站，或撥打0800-039-131，防檢局會收集包裝妥當後統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘鏈，增加疫病傳播風險，所以千萬不要丟入廚餘桶。

●詳細資訊可在中央災害應變中心非洲豬瘟資訊專區查詢。

資料來源／農委會、動植物防疫檢疫局、林務局、屏東縣動物防疫所