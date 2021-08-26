阿聰師喔熊聯名美味商品上市 贈家扶中心助弱勢過秋節

台灣觀光代言人喔熊攜手觀光圈拼商機也做公益，交通部觀光局參山國家風景區管理處與今年剛榮獲具有「食品界米其林」美名的iTQi國際風味評鑑二星美味的「阿聰師的糕餅主意」合作推出4款「喔熊」聯名糕餅，昨天發表會後，將共同捐贈百盒國宴點心芋頭酥與喔熊聯名糕餅給北台中家扶中心，讓清寒弱勢家庭暖心提前過中秋節。

參山處代理處長曹忠猷表示，觀光業者受疫情影響衝擊商機，希望藉由台灣觀光代言人「喔熊」知名度與觀光圈業者合作聯名商品開拓新商機；喔熊目前已聯名9家中彰觀光圈業者共同行銷台灣觀光，也期待這次喔熊聯名糕餅名店，能讓更多國內外遊客品嚐到台灣美食，歡迎大家帶「喔熊」回家過中秋節。

擁有60年製餅經驗且獲獎無數，人稱阿聰師的吳聰朝說，很榮幸邀約喔熊作為形象代言人，結合天然食材與在地農產精心手作「喔熊流芋小芋仔」、「喔熊可可米珍珠」、「喔熊台灣餅」、「喔熊蜜芋頭」等4款聯名伴手禮，要讓遊客吃得開心又安心。中秋節前購買任兩件喔熊聯名糕餅，還可獲得可愛實用的限量喔熊提袋。

參山處代理處長曹忠猷、台中市政府觀光旅遊局主任秘書林鴻文、觀光工廠促進協會理事長許立昇、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利、台中市溫泉觀光協會榮譽理事長羅進洲、台中市樂活觀光產業聯盟協會副理事長高雅玲與多位中彰觀光圈業者，昨天出席發表會，與阿聰師一起宣布喔熊聯名糕餅伴手禮上市，並見證捐贈儀式，也體驗親手DIY製作糕餅的樂趣。