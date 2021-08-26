太平洋高壓增強西伸 彭啟明：8月最熱的時候要開始了

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天開始太平洋高壓再度西伸，台灣會略感受到高壓的力道，中午高溫會再升一點，午後陣雨也會稍改變，預期持續到下周。「8月最熱的時候要開始了」。

這兩天各地中午的高溫度逐漸往上攀升，都已經到34-37度，午後的熱對流也相當旺盛，各地從靠山區開始延伸到平地，幾乎多數地方都有顯著的雷陣雨發生，只有靠沿海地區略少一些。

他說，今天的環境和過去有點不同，太平洋高壓顯著的往東亞西伸過來，對台灣而言，高壓勢力會稍微增強，也會稍微抑制午後熱對流的強度。

彭啟明表示，預期今天風向也改為吹東南到東風，西半部的午後熱對流會從山區往西半部擴散，北部的午後熱對流會少一些，今天可以觀察這樣可能的改變，熱對流預期也將有減少的趨勢，這樣的變化往往在一個臨界點，也就是不穩定度，高壓如何抑制熱對流的發展。

同時要留意高溫了，彭啟明說，預計北部的高溫，尤其是台北盆地的溫度會開始有機會站上35度以上，感受上會很炎熱。大致上未來幾天，周末到下周二、周三，都是維持類似的天氣，各地中午高溫會在往上升1-2度，極端高溫都有機會到37-38度，感受上會是很典型的夏季天氣，非常的悶熱，要注意防曬防中暑。

彭啟明表示，不過這是以太平洋高壓考慮的情境，目前在菲律賓附近有個冷心低壓，外圍可能影響到這幾天中南部的穩定度，這一兩天仍要留意這個不穩定的條件，會讓南部的熱對流雨勢增大一些。

他說，下周四、周五開始，高壓可能略為減弱一些，午後陣雨會再增多一些，而整個趨勢上，未來一周尚未有顯著颱風生成的趨勢，可能要等到就9月上旬會較有機會發展，颱風季尚未結束，仍是要留意後續發展。