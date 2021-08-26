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太平洋高壓增強 今起迎來8月最熱！氣象局：慎防中暑

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晴朗炎熱 吳德榮：末來一周無颱風發展跡象

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷，台北市地區、新北市地區，桃園市地區為黃色燈號。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷，台北市地區、新北市地區，桃園市地區為黃色燈號。圖／取自中央氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今年8月至昨天止，台北市氣象局測站僅1天高溫達35.0度，明顯少於氣候值；故月底只要台北市（氣象局）高溫持續高於35度，記錄上就是今年8月最熱的幾天，但跟近幾年8月動輒38度以上相比，今年8月氣溫算是難得偏低的。

今天太平洋高壓逐漸增強，各地大多晴朗炎熱，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，防中暑，桃園以南山區及少部分鄰近平地午後仍應注意對流的發生，雖然強度稍減弱、範圍較縮小。北部23至36度，中部23至36度，南部24至35度，東部24至37度。

明天至下周二太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，中午前後避免戶外活動，小心中暑。午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨的機率，範圍明顯縮小。

吳德榮說，下周三、周四太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強，範圍亦擴大。模式亦顯示，末來一周西北太平洋無颱風發展跡象。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷，台北市地區、新北市地區，桃園市地區為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 吳德榮

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