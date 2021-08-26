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太平洋高壓增強 今起迎來8月最熱 氣象局：慎防中暑
太平洋高壓逐漸增強，中央氣象局提醒，未來一周各地天氣炎熱，尤其大台北、桃園地區及花東縱谷有35、36度以上高溫發生的機率。近中午感受更為悶熱，外出請多補充水分，慎防中暑。
根據中央氣象局一周天氣預報資訊，未來一周各地高溫在33到36度之間，台北市、桃園市高溫都在34、35度，新北市則有飆到36度的機會。三立氣象主播吳德榮更提醒，今天雙北、桃園有37度、明天更有38度機會。
雖然過去夏季台北出現過多次38度以上的溫度，36、37度不算熱，不過，天氣風險公司指出，因這個8月溫度跟之前的8月相比，溫度比較低，一下子提高溫度，民眾感受上會更不適，要注意防曬。
雨勢方面，氣象局臉書《報天氣》指出，周五至下周三，高壓勢力再增強，環境風場改吹偏東風，午後雷陣雨亦縮減至各地山區及中南部近山區平地。9月2日至4日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
天氣風險公司則指出，未來一周是典型的夏季天氣型態，氣溫炎熱，提醒民眾要注意防曬。午後山區留意有雷陣雨，尤其中南部午後雷陣雨比較強，山區也有發展大雷雨的機會，要特別留意。戶外活動時，要注意雷擊、閃電、以及較大雨勢發生的機會。
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