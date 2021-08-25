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影／「布袋戲風物」台博館開幕 陳錫煌獻經典扮仙戲
國立台灣博物館大廳搭起布袋戲台，演出陳錫煌掌中劇團經典劇碼「扮仙」，由象徵福祿壽三仙的戲偶為觀眾獻上祝福。國寶藝師陳錫煌則在台下唱作俱佳地解說，表示看了這齣戲的觀眾會青春永駐，引爆熱烈掌聲。「布袋戲風物：偶的故事偶來說」特展今天開幕，透過西田社捐贈的上百尊戲偶，訴說布袋戲在台灣發展兩百年的精彩故事。
2019年，西田社布袋戲基金會將收藏的三千件戲偶與文物捐贈予台博館，台博館用兩年時間整理研究，完成特展「布袋戲風物」。西田社董事長陳榮祥表示，私人收藏容易散失，此一捐贈鼓勵收藏家或基金會在適當時機，將值得台灣人永久收藏的文物捐贈給公立博物館。台博館館長洪世佑表示，台博館近年陸續接收西田社與台原偶戲館逾萬件戲偶與文物，成為戲偶及傳統藝術保存的重鎮。
此一特展展出近百件做工精巧的偶頭與偶人，包括古代的瘟神。展中有一尊一九六九年製作的特殊偶頭「三頭六臂」，扮演「封神演義」裡精通瘟疫法術的「瘟神」呂岳。該偶頭為泉州花園頭樣式，主頭口目可動。由於結構特殊，台博館以X射線攝影製作此偶頭的小型影片，讓民眾理解製偶工藝的巧思。
戲偶的製作、穿搭、收納處處是學問，傳說包覆偶頭除可保護偶頭，也可避免戲偶夜間作怪亂跑。展場以實景布置戲台前後場，讓觀眾了解戲台後的職人生活與禁忌，還呼應疫情為偶頭製作超迷你口罩，令人莞爾。
西田社是台灣第一個關懷布袋戲的民間團體，由楊維哲、陳金次、李鴻禧三位台大教授於1985年創立。展場展出西田社創社時花費百萬打造的戲台「西田社彩樓」，由台南師傅陳茂雄依照中國傳統建築比例，費時一年完成。台博館找來西田社捐贈的文生與台博館典藏的中髻旦結成「尪某(夫妻)對」，並立於彩樓迎賓，象徵兩批藏品帶來好戲登場。
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