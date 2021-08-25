悠遊付QR碼搭車再加一城市 高雄掃碼9月免費搭乘

悠遊付除可「嗶乘車」，配合交通部推動公車導入行動支付，悠遊付也開放掃碼搭車服務，會員可利用掃QR Code乘車，而除了可在雙北使用外，9月1日起至9月30日期間，也能在高雄使用乘車碼0元搭車。

悠遊卡公司表示，悠遊付交通運輸再下一城，高雄市區公車全面啟動公車QR Code乘車碼服務，悠遊付會員使用乘車碼不僅可暢遊大高雄，9月1日至30日止使用乘車碼搭乘享有0元搭車優惠。

悠遊卡公司指出，悠遊付目前可搭乘台北捷運、雙北市公車，並可在全台租借騎乘YouBike，是目前市面上交通運輸應用最廣泛的墊子支付。

高雄方面，提供QR Code乘車碼服務的高雄市公車業者包含高雄客運、港都客運、南台灣客運、東南客運、義大客運、漢程客運、統聯客運等7家。

悠遊付既有「嗶乘車」功能，使用具NFC功能的Android一定版本以上手機，可感應通過交通閘門，但iOS或部份Android手機版本無NFC感應功能，在推出QR Code搭車後，悠遊付的乘車功能將如虎添翼。