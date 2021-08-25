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疫情改變國際樂壇環境 準‧馬寇爾改任NSO藝術總監
國際重量級指揮家準‧馬寇爾(Jun Märkl)去年受邀掌舵NSO國家交響樂團，但因其國際邀約行程滿檔，以藝術顧問一職先行聘任，8月1日正式上任。然而疫情導致國際樂壇環境急遽改變，國家表演藝術中心董事會全體董事今天下午一致同意通過，準・馬寇爾自明年1月起改任NSO音樂總監，任期到2025年7月。
準・馬寇爾已抵台，即將完成14+7天的防疫隔離計畫，並將於NSO新樂季之始，帶領NSO呈現精湛演出。
NSO表示，馬寇爾獲聘藝術顧問後，分別於去年10、11月以及今年3月來台指揮NSO演出，對樂團與台灣的音樂環境有更深入的互動與理解。國表藝中心董事長朱宗慶表示，馬寇爾擔任NSO音樂總監始終是遴選委員會的全體共識。經NSO持續積極邀約，加上疫情影響致國際局勢改變，馬寇爾願意調整國際行程，花更多時間待在台灣，樂意接受音樂總監的邀約。因此，今天向董事會提出並通過自明年起改聘準為NSO音樂總監，任期自明年1月至2025年7月。
「我希望未來可以把世界帶進來，把台灣帶出去。」馬寇爾表示，他對不同文化深感興趣，尤其是亞洲文化，「我的人生目標就是希望成為國家與國家、文化與文化的溝通橋樑」。他希望了解台灣的文化和音樂，同時結合過去經驗，勾劃樂團未來方向。
馬寇爾出生於慕尼黑音樂世家，父親為德裔小提琴家、母親為日裔鋼琴家。他熱愛旅行，1979年學生時期就曾來過台灣。馬寇爾曾師事伯恩斯坦與小澤征爾，被英國古典樂權威電台Classic FM讚譽為「指揮魔法師」。其演出足跡遍佈世界各地，包括北美、亞洲、澳洲、紐西蘭以及歐洲的頂尖職業樂團，指揮生涯錄製超過50張以上專輯，獲法國文化部頒授法蘭西藝術與文學騎士勳章。
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