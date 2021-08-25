手機內含健保卡 遠距醫療、視訊診療更親民便利

65歲的楊女士罹患甲狀腺亢進，需要定期回診領藥，但她住在花蓮縣壽豐鄉，與位於花蓮市的花蓮慈濟醫院有不小距離。疫情期間，醫院感染風險高，她便改掛視訊門診，透過視訊出示虛擬健保卡的QR code，在家裡就順利完成看診，之後再請家人幫忙到院領藥，免去奔波。

社區疫情導致視訊診療需求大增，健保署今年的虛擬健保卡試辦計畫，受到熱烈響應，已有兩萬多人開通虛擬卡，高達494家院所參加試辦，大幅超越今年200家試辦的目標，一個多月就累積一千多位民眾體驗零接觸就醫的安心和方便。去年試辦參與者許願的眷屬功能，今年也已實現，授權家人很方便，不需要一張健保卡傳來傳去。

健保署署長李伯璋表示，打開健保快易通App，只要五個步驟就能開始用「虛擬健保卡」。首先要點選虛擬健保卡，第二步是身份證字號和密碼驗證，第三步勾選個資聲明及同意，第四部自拍照片，第五步就能出示QR code給醫護人員掃描，形同實體卡插卡。

健保署企劃組組長王宗曦表示，去年在40家醫院試辦「持虛擬卡完成實體就醫流程」，只有2633人開通虛擬卡，虛擬卡需現場申辦，比較麻煩。今年將步驟簡化，操作簡易，已有2萬752人加入，為去年開卡人數的10倍。去年試辦民眾許願的眷屬功能，今年也已實現，可授權家屬，還可由本人自行設定「授權期間」，期間指定代理人可協助使用。

在今年度試辦計畫中，虛擬卡仍無法取代實卡，只能用於遠距醫療、居家醫療、視訊診療等特殊醫療。

王宗曦表示，民眾使用虛擬卡進行視訊診療，不但免去雙方接觸感染風險，醫療院所讀卡時間低於一秒鐘，完勝實體卡。原訂試辦目標200間診所參與，現參與診所已達440間，加上10家醫學中心、13家區域醫院、9家地區醫院、2家居家照護所，已有494間院所參加，7月中到8月23日就完成了1071人就醫申報。

王宗曦表示，目前虛擬卡的定位是輔助特殊需求的醫療場域，不是完全的「虛實並行」。還沒有藥局加入試辦，因此完成診療之後，還是要透過藥師送藥、家人到院領藥，或由院所寄處方箋再持實體卡到社區藥局領藥；院所也需要規劃數位支付的管道，收取掛號費和部分負擔。

李伯璋表示，預計本月底進一步推出新功能，就算沒有QR code掃描設備，醫師透過手機的輕量藍芽App，即可掃描虛擬卡並連結到病人的雲端就醫資料，為零接觸診療時代開創新突破。