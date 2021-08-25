虛擬健保卡下一步／促成新一代家醫、落實分級醫療

健保署試辦虛擬健保卡邁入第三年，重點放在遠距醫療、居家醫療、視訊診療，但虛擬卡的QR code每次只有5分鐘效力。台灣在宅醫療學會理事長、都蘭診所所長余尚儒提醒，用虛擬健保卡達成一次性的身份認證，只是最基本功能，後續應讓個案可選擇定期授權其家庭醫師，幫助醫師隨時掌握病況、引導家屬適時分級就醫，提升醫病互信合作、減少醫療浪費。

青年公園居家醫療團隊負責人鄭維理表示，居家醫療醫師都會給病家LINE，提供案家無償諮詢，但醫師手邊沒健保卡，就看不到病人近期用藥及檢驗檢查結果，有了虛擬卡，家屬將QR code傳給醫師，就能克服這個障礙。余尚儒表示，現實生活中已有很多醫療行為都是由代理人執行，兼具代理和授權功能的虛擬健保卡，是必然的趨勢。

余尚儒長期在台東推動在宅醫療，常發現有個案人在偏鄉，但健保卡是由家人保管，放在就醫方便、醫療資源最豐富的台北市。病人有什麼需要就打電話，子女拿健保卡去領藥，再把藥寄回家，偏鄉當地能提供居家醫療的醫師，反而因沒有健保卡，很難去服務個案。

余尚儒表示，如果長輩失智、獨居，居家醫療的醫師要為他安排就醫，想查看雲端藥歷，現在只有兩條路可走。第一條路違法，是家人幫他把卡片寄來診所，讓診所自行處置；第二條路合法，但家人得請假、買車票，親自帶卡片來診所。若有虛擬健保卡授權家屬，只要家屬把QR code傳給醫師，醫師就能查看雲端藥歷。

余尚儒分析，現階段最可行的做法，是讓每個人同時可以擁有實體卡和虛擬卡，自行決定使用時機，民眾可以選擇是否要透過虛擬健保卡給家庭醫師「定期授權」。例如一次授權三個月，期間家醫能隨時查看病人的雲端藥歷，是真正最了解個案的「醫療代理人」，可提供最適切的醫療安排和建議，開創新一代的家醫制、更加落實分級醫療。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，希望健保能放寬納入居家醫療的條件，獎勵更多醫師投入居家醫療，讓符合長照資格、中重度失能的個案都能夠就近受到照顧。但他也提醒，如果有醫師定期評估的居家醫療個案，還是有必要定期回診，甚至要看多科，才能確認病情變化、是否需調整藥物。

面對各界期待，健保署企劃組組長王宗曦表示，目前虛擬健保卡不但有開放授權家屬，還可由本人字型設定「授權期間」，期間指定代理人都能協助使用就醫。QR code只有五分鐘效力是為保障資安，醫事機構掃描後可保存一小時，以利後續作業。