4款中西月餅＋台灣茗茶！新東陽「秋味風華」夢幻組合讓人吃不膩

隨著一年一度的中秋佳節將至，許多人也開始準備應景的月餅禮盒。大家耳熟能詳的「新東陽」今年首度以中、西式糕餅結合台灣嚴選好茶的概念，隆重推出「秋味風華禮盒」，不僅口味多元，還能以悠然茶香為糕餅帶來優雅風韻，不論是犒賞自己或是饋贈親友，都是消費者的絕佳選擇。

新東陽「秋味風華」中秋禮盒，以龍袍作為設計概念，透過穩重的深藍色與金色龍紋的結合，塑造出高質感且大器的第一印象；同時還融入了象徵祥瑞的五彩雲紋，以及代表洪福的紅色蝙蝠等元素，更顯中秋贈禮時的祝福寓意。

內容物部份，新東陽新推出「烏魚子蛋黃酥」，讓鹹香的烏魚子與香甜豆沙相互輝映，創造出甜鹹交錯的均衡，並搭配飽滿的鹹蛋黃，帶來多層次的奢華口感。使用招牌肉鬆入饌的「肉鬆餅」，酥鬆的餅皮是以多層次工法製作，內餡口感紮實又帶有鹹香，乃是大人小孩都喜歡的人氣之選。

新東陽今年中秋推出「秋味風華」禮盒，每套1,280元。 圖／摘自影片

至於「金薯土鳳梨桃山月餅」，透過清爽的桃山餅皮包裹金薯與土鳳梨內餡，讓香度、酸度、甜度在舌尖上達到完美交融，饒富食趣。以法式甜點為基礎的「伯爵巧克力口味布列塔尼」，酥脆的外皮相佐伯爵巧克力內餡，在醇厚風味後還能迎來輕盈茶香，令人回味無窮。透過4款風味各異的中西糕點組合，更讓「秋味風華」可以滿足不同喜好、怎麼吃都不膩。

除了中西風味的月餅外，「秋味風華」禮盒內還精心規劃「日月潭紅玉紅茶」、「東方美人烏龍茶」等兩款台灣代表性的茗茶。聞名海內外的「日月潭紅玉紅茶」來自南投魚池鄉，帶有天然肉桂與淡雅的薄荷香氣，久泡不苦澀；「東方美人烏龍茶」又名白毫烏龍茶，具有熟果與蜂蜜香氣，琥珀色的茶色亦是迷人！兩款茶葉均是新東陽嚴選之作，不僅適合單品飲用，更適合搭配月餅一同細細品味，感受文人雅士之樂。

新東陽嚴選日月潭紅玉紅茶、東方美人烏龍茶等2款茗茶，適合搭配月餅品嚐。 圖／摘自影片

新東陽「秋味風華」中秋禮盒每套1,280元，自即日起開放預購，全台新東陽門市購買，可享滿千門市市區免費宅配到府，以及免下車取貨服務。

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