影／桃機再現水門禮 歡慶新加坡航空復飛洛杉磯

睽違13年後，新加坡航空25日復飛台北往返洛杉磯的航線，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水門禮歡迎。這也是桃園機場受到新冠肺炎疫情影響一年多以來，首度重現水門禮的歡慶畫面。

台北往返洛杉磯直飛航線，除了國籍航空華航、長榮以外，過去曾有新加坡航空、馬來西亞航空等東南亞籍航空公司，從新加坡或吉隆坡起飛，中停台北以延遠航權提供服務，2008年受到金融風暴等因素干擾，陸續停飛。

新航洛杉磯首班復飛航班，於台北時間25日下午5時50分從桃園機場起飛，美國太平洋時間25日下午3點20分抵達洛杉磯國際機場。復航後這條直飛航線將提供每周3班往返服務：新航SQ-36航班於每周三、五及日的下午5點50分從台北飛往洛杉磯，回程SQ-35則於洛杉磯時間每周一、四及六的凌晨0點40分從洛杉磯飛往台北。

新航以空中巴士A350-900型客機執飛，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙座位。新航表示，A350-900採用了先進的科技及優越的營運效率，能提供旅客更舒適的飛行體驗，其特色包含更高的客艙高度、更大的窗戶、加寬的機身，以及可減緩時差的客艙照明。

新航台灣分公司總經理蔡建華表示，台北及洛杉磯間航線的推出，展現新航在台灣重建並拓展航網的承諾。於此同時，新航將會繼續保持靈活及彈性，以把握任何在客運及貨運上的營收及成長。