防疫新生活，專家教你選對配方奶提升寶寶免疫力!

一年多來的防疫生活,讓家有寶寶的父母尤其辛苦,寶寶長時間關在家裡情緒容易躁動,帶孩子出門又得無時無刻提心吊膽!現代父母不僅要對抗大環境中的病毒,還要為免疫系統尚未成熟的寶寶嚴防空汙、過敏原。萬一孩子生病了,最煎熬的是媽媽!如何從體內著手,幫助寶寶提升防禦力? 是家長們的重要課題。

美國加州大學醫學博士暨義大醫院兒童醫學部主治醫師楊生湳教授表示,在嬰兒六個月大之前,媽媽還留有許多抗體在寶寶的血液中,同時透過哺餵媽媽給予寶寶最好的營養-母乳,可以傳遞給寶寶更多抗體和免疫活性成分。母乳的成份包含水、蛋白質、母乳寡醣、脂質、乳糖等,可以幫助寶寶健康成長,一直是營養學界關注的焦點。隨著醫學研究進步,母乳中的重要成份陸續被發現,像是母乳中的乳脂球膜 (Milk Fat Globule Membrane; MFGM),指的是母乳或乳類乳脂表面包覆的三層膜結構,「乳脂球膜」夾帶了媽媽乳腺細胞中許多珍貴蛋白、醣類、脂質[1,2],營養價值極高,更是免疫活性的關鍵成分之一。

「乳脂球膜」可說是繼二十二碳六烯酸(Docosahexaenoic Acid; DHA)之後,另一個在母乳中發現的黃金營養源,富含黏蛋白、乳鐵蛋白、免疫球蛋白…等超過100種以上母乳活性蛋白[1]。研究顯示,透過母乳哺育讓寶寶獲取「乳脂球膜」,對於嬰幼兒免疫力提升[3]、腸道健康[4]、大腦發育和認知發展[5],都有很大的幫助。楊生湳醫師進一步說明,「無法哺餵母乳的媽媽,也不用太擔心。現在新世代嬰幼兒配方奶粉,也能透過先進技術保留「乳脂球膜」,且有臨床實證顯示,寶寶使用含「乳脂球膜」的配方,發生中耳炎[6]、腹瀉的機率[7]、發燒天數[8],都比使用不含「乳脂球膜」配方的寶寶明顯降低。」建議家長選擇配方奶時,可留意是否含有「乳脂球膜」成分,幫助寶寶建構自身免疫力,打造健康好體質,讓家長在照護寶寶成長發育時更加的安心。

楊生湳醫師進一步分享,「乳脂球膜」除了能幫助建立免疫力,也是嬰幼兒腦部發展一大加速器,「乳脂球膜」含有神經鞘磷脂與神經節苷脂…等多種磷脂質[2],能夠支持大腦神經髓鞘形成和突觸傳遞[9,10,11] ,讓大腦神經細胞傳導速度更快,以幼兒神經醫學功能的角度來說,就是讓寶寶能夠學得更快更好!多項研究包含細胞、動物[12,13]、及人體臨床實驗[5,6,14,15]能證實,「乳脂球膜」對於寶寶認知能力、語言溝通、手眼協調、情緒行為管理…等多面向學習都有加分。

此外,針對過敏、容易消化道不適的寶寶,該如何選擇營養銜接呢? 楊生湳醫師表示,「除了乳脂球膜,配方奶粉的乳源成分也是重要指標之一,建議選擇較貼近母乳的成分。」配方奶粉主要原料為牛乳,牛乳中的酪蛋白以A1蛋白和A2蛋白[16]最為常見。近年來研究發現,人類母乳中僅有A2蛋白,幾乎不含A1蛋白[17],A2蛋白是較貼近母乳的成分;A1蛋白在消化道分解時,則會釋放容易引起刺激反應的活性肽,進而造成寶寶脹氣、腹痛、甚至腸胃發炎,而A2蛋白結構特殊、天然溫和,不會刺激寶寶的消化道[18],讓敏感體質的寶寶也能輕鬆適應,寶寶有效消化吸收營養,自然能培養出更好的免疫力與學習力!

面對寶寶在成長發育過程中充滿挑戰的外在環境,家長們難免會感到擔憂,恨不得為寶貝打造一身防護金鐘罩!楊生湳醫師提醒民眾,「除了為寶貝選擇適合且優質的營養素銜接,也要讓寶寶睡眠充足、適度運動和曬太陽,最重要的是,寶寶和照顧者都要勤洗手,注意室內的空氣流通,多管齊下,透過父母親的時時呵護關愛,必然能輕鬆培養出健康快樂頭好壯壯的A+寶寶。」

