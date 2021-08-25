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小小親子租稅代言人活動開跑 捐發票投票抽好禮

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
財政部北區國稅局新竹分局舉辦「小小親子租稅代言人系列活動」，捐贈雲端發票並投票，就有機會獲得好禮。圖/主辦單位提供
財政部北區國稅局新竹分局舉辦「小小親子租稅代言人系列活動」，捐贈雲端發票並投票，就有機會獲得好禮。圖/主辦單位提供

財政部北區國稅局新竹分局加強民眾購物消費索取統一發票、推廣使用載具儲存雲端發票及行動支付結合雲端發票，舉辦「小小親子租稅代言人系列活動」，只要即日起到9月3日捐贈雲端發票並投票，就有機會獲得好禮。

新竹分局表示，「小小親子租稅代言人系列活動」第一階段7月初到8月初「租稅標語照片徵件活動」募集親子趣味照片；第二階段110年8月20日起至110年9月3日止「捐發票投票抽好禮活動」及「我愛地球活動」，藉由輕鬆、活潑、多元的租稅教育與宣導活動，期望建立民眾誠實納稅正確觀念。

「捐發票投票抽好禮活動」須登入小小親子租稅代言人活動官網，點選我要投票，並捐贈一張雲端發票，選擇最喜歡的「小小親子租稅代言人」親子合照，投下您神聖一票，即可參加抽獎。

立即投票立刻知道抽獎結果，中獎不用等。新竹分局指出，抽獎獎項包含Nintendo switch紅藍主機、Dyson吹風機、飛利浦氣炸鍋、超商禮券等800多項好禮，活動募得發票將全數捐贈「桃園市自閉症協進會」，歡迎民眾一起呼朋引伴捐發票、做公益、抽好康。

另外，第二階段「我愛地球活動」，鼓勵民眾安裝「統一發票兌獎APP」且完成手機小工具設定，將「手機桌面小工具顯示手機條碼截圖」上傳至活動網站，共同支持環保愛地球，詳情請上活動官網查詢

財政部北區國稅局新竹分局舉辦「小小親子租稅代言人系列活動」，捐贈雲端發票並投票，就有機會獲得好禮。圖/主辦單位提供
財政部北區國稅局新竹分局舉辦「小小親子租稅代言人系列活動」，捐贈雲端發票並投票，就有機會獲得好禮。圖/主辦單位提供

統一發票 親子 投票

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