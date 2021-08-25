防堵非洲豬瘟 環保署今要求移除全台路邊廚餘桶

非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒汙染的廚餘，環保署表示，已要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺設廚餘桶，民眾如發現路旁有擺設廚餘桶之情況，可利用全國公害陳情專線（0800-066-666）向地方環保單位通報進行移除。

環保署提醒民眾，近期如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，交由清潔隊妥善焚化處理，不要丟到廚餘桶，避免造成防疫破洞。

因應近期發生之走私肉品事件，全國環保機關啟動廚餘養豬場稽查，並於8月23日及24日完成第一波全國676家取得廚餘再利用檢核養豬場稽查工作，稽查結果並未發現有違反廚餘高溫蒸煮之情事。

環保署說，8月26日及27日將發動並完成第二波稽查行動。環保單位將於二日內取得再利用檢核廚餘養豬場張貼合法廚餘養豬場識別標章，民眾如有發現疑似違法使用廚餘養豬場，也可利用全國公害陳情專線向環保單位通報。

環保單位透過電視牆、跑馬燈、錄音廣播或垃圾車懸掛布條等方式加強防疫宣導，呼籲民眾配合，不要將來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉，丟到廚餘桶，如果發現路邊有擺設廚餘桶，請通報環保單位進行移除。如果有發現疑似違法使用廚餘的養豬場，請通報環保單位。