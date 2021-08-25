原廠博物館火力支援浪琴骨董潛水表展 將於101強勢開展

雖然時代不斷邁進，但骨董總能帶人重返過往，見證歷史與當代美學的相同與殊異。擁有百年歷史的瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines），將在台北101松智長廊浪琴表名品店前帶來主題骨董潛水表展。除邀請愛好者欣賞品牌歷往精彩逸作，同時也提供年度新品深海征服者系列（HydroConquest）不鏽鋼雙色金腕表的試戴、帶來最佳體驗。

本次展出表款是由浪琴表原廠博物館空運來台，包含首款每小時振動36,000次的高振頻機芯Ultra-Chron潛水表（ref. 7970）、搭載浪琴表電子微調音叉機芯6312的Ultronic、具有迷人酒桶型表殼的潛水計時碼表（ref. 8224），以及經典的ref.7042潛水表，年代則集中在1960至1971年，也可視作至今50年以上的工藝時光側寫。

回顧浪琴的潛水表歷史，品牌在1937年推出首款搭載專利防水按鈕與飛返功能的計時碼表（ref. 4270），並在1938年2月為表款提出專利申請；1942年，浪琴為英國皇家海軍蛙人部隊打造了H.S.軍用潛水表；1958年，Nautilus Skin Diver腕表（ref. 6921）防水深度已達120米，並具專利表殼密封「Compressor」技術；1964年，Super-Compressor潛水表（ref.7494）的問世將防水強度推進至200米；1970年時Ultronic潛水表（ref.8484）則以ESA 9162機芯為基礎改裝為電子微調音叉機芯，每日誤差2秒內並具備亮橘色單向旋轉表圈，精準兼具亮眼。