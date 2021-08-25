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趕快儲水！高雄明多區停水 將有9萬多戶受影響

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
自來水公司第七區管理處發布停水訊息，高雄明天上午8點起多區停水，影響戶數達9萬7496戶。圖／本報資料照
自來水公司第七區管理處發布停水訊息，高雄明天上午8點起多區停水，影響戶數達9萬7496戶。圖／本報資料照

自來水公司第七區管理處發布停水訊息，因鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程、鳳山淨水場高低壓設備檢驗、林園溪州一路汰換管線工程，明天上午8點起至27日上午7點須辦理停水，影響戶數達9萬7496戶，提醒民眾儲水備用。

水公司七區處表示，大發工業區、林園工業區及臨海工業區預計停水時間自明天上午8點至晚上12點；旗津區全區、前鎮區全區、鹽埕區全區、小港區濟南里、泰山里、山東里、濟南里、泰山里、山東里、青島里、順苓里、正苓里、港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里等24里。

苓雅區意誠里、城北里、城東里、城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里等11里；鼓山區哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里等22里，預計停水時間自明天上午8點至隔天上午7點。總計停水影響戶數達97496戶。

另外水壓降低地區包含，小港區六苓里、宏亮里、前金區全區、新興區全區。

七區處提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源馬達空轉過久，恐會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。恢復供水後，如仍無（缺）水時，可撥打免付費客服電話1910，將派專人到府服務。

停水 高雄市

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