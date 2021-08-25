男重訓臥推手腕劇痛 原來是三角纖維軟骨撕裂傷

35歲李姓男子平常熱愛重訓，但某次啞鈴臥推，下放啞鈴時不慎扭傷右手腕，瞬間劇痛，雖經復健治療，手腕痠痛依然沒緩解，連擰毛巾、開水瓶都疼痛無力，新竹台大分院新竹醫院今天指出，骨科接獲社區診所轉診，檢查發現其手腕三角纖維軟骨撕裂傷，經安排腕關節微創手術修補，並配合術後復健，男子才拾回他最愛的健身運動。

新竹台大分院新竹醫院骨科部手外科醫師吳俊毅說，三角纖維軟骨是手腕尺側的重要結構，主要功能確保手腕旋轉時的穩定度，因單靠X光無法查覺結構的損傷，需要透過醫師的理學檢查及核磁共振才能確認，因此容易會被忽略。

吳也提到，三角纖維軟骨如有急性撕裂傷，需使用石膏保護4至6週，如果錯過石膏保護黃金期，目前建議接受腕關節修補手術，該手術是以數個小傷口，將內視鏡深入手腕關節進行修補，可大幅減少組織破壞程度及沾黏情形，術後利用護具保護4到6週後再配合復健治療，一般約3個月左右逐漸恢復運動功能。

該名李姓男子手腕痠痛未癒，已影響生活，吳俊毅也提醒，民眾若因車禍、跌倒、運動扭傷等導致的手腕傷害，並出現長期疼痛，建議可以尋求手外科醫師做專門的評估，避免衍生手腕活動角度變差，無力或創傷後關節炎等後遺症。