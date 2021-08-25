全國東方美人茶賽頒獎 茶罐封籤及QRcode安心消費

全國優質東方美人茶評鑑比賽7月30日在桃園市龍潭區農會舉行，苗栗縣茶農韓順雄蟬聯特等獎，今天在農會舉辦特等獎與8名頭等獎、12名貳等獎、16名參等獎聯合頒獎。

桃園副市長高安邦、農業局長郭承泉到場頒獎，特等獎茶農韓順雄來自苗栗縣銅鑼鄉，他表示家族3代種茶，他自己種茶、製茶36年，經年累月鑽研製茶功課，使他能在大賽中脫穎而出。

桃園區農會表示，東方美人茶早期稱之為椪風茶，茶菁於每年芒種（端午節前後）期間採收，經小綠葉蟬叮後產生「著涎」效應，散發著獨特的果香及蜜香，充滿著夏日的馥郁芬芳。烘焙過後的東方美人茶，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，沖泡後茶湯呈現瑰麗的琥珀色很受歡迎。

雖然近年來受極端天氣影響，茶葉面臨環境、氣候的考驗，今年的參賽點數共350點，較往年減少2成至3成，但品質不變，苗栗、新竹及桃園、新北的茶農都參賽競爭激烈，茶農賽前繳茶時就辦理農藥殘留抽測。

比賽時，茶業改良場專家擔任評審，依據茶品外觀、水色及香味進行評分選出包含特等獎的各項獎別，審茶項目基本上分為茶葉之外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底綜合評鑑茶葉品質。