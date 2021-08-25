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成大跨校團隊研發系統 可有效縮短藥物開發期程並省錢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大化學系副教授邱顯泰（中）帶領的台灣生技藥研團隊。圖／成大提供
成大化學系副教授邱顯泰（中）帶領的台灣生技藥研團隊。圖／成大提供

成大化學系副教授邱顯泰帶領的台灣生技藥研團隊，整合成大、清大、高雄榮總台南分院等，運用AI人工智慧串接中醫理論與西方醫學實證科學建構「BT&D2醫藥平台研發系統」，利用這套系統未來藥物研發可減少90%的研發經費，甚至把研發時程從5到8年縮短成1到2年。

顯泰表示，受到人口高齡化的影響，慢性疾病的預防與治療益顯重要。縱使科學家握有很多研究數據，但一個新藥的開發亦需耗時十幾年、所需經費更是高達數十億美元。

邱顯泰指出，目前國內尚未有類似AI人工智慧藥物標靶配對分析與服務系統，僅能提供盲測藥物篩選試驗之實驗服務。而國外現有系統則以化合物分子庫為主，缺乏生物合成、修飾以及萃取等相關服務。

「BT&D2醫藥平台研發系統」翻轉傳統醫藥研發方式，彙整科學家擁有的龐大資料庫數據，包含疾病標靶資料庫、藥物分子庫、藥物修飾酵素資料庫三大核心，利用AI人工智慧進行演算，找出疾病相對應的藥物，同時也將藥物可以配對的疾病找出來，達到「以藥找病、以病找藥」的目標，對學研單位、中西藥廠、醫美保健業者，提供藥物標靶配對與供應、配方優化、藥研資訊與功效驗證等產品與服務，大量減低研發時程與成本。

他表示，除了改善研發過程成本高及耗時長的問題，「BT&D2醫藥平台研發系統」還能修飾藥物結構與優化中西藥配方，達到精準治療的效果。在醫美保健產品方面，系統挑選出含藥效成分之可食用藥材或食品，可藉此跳過冗長的人體臨床或臨床前試驗，以西醫的標靶治療、中醫的整體調養，形成完美互補，達到中西醫輔助治療的效果。

成大台灣生技藥研團隊鏈結馬來西亞馬來亞大學、印度理工大學、泰國馬希竇大學、印尼大學、韓國高麗大學等亞太地區學研單位，在今（2021）年成立亞太生技藥研聯盟（APBA），透過聯盟鏈結各國研發技術與資源，相輔相成，並在各國大學的媒合之下，與當地生技公司、相關企業合作，將團隊的研發成果推廣到國際市場，拓展團隊研發量能之餘，也更加了解產業端需求。

成大化學系副教授邱顯泰（左一）帶領的台灣生技藥研團隊。圖／成大提供
成大化學系副教授邱顯泰（左一）帶領的台灣生技藥研團隊。圖／成大提供

生技 成大 AI

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