遊艇旅遊風蓄勢待發 玩家：9月澎湖跳島之旅會大爆發

受疫情影響，遊艇觀光受創，但隨著疫情解緩，澎湖已有條件開放外縣市船隻入港，遊艇旅遊蠢蠢欲動。陳姓業者說，因之前的預約都取消，擔心疫情的氣氛還在，現在做好準備，就等待抓住暑末最後尾巴。有玩家則已約好另艘帆船，將結伴環島，包括澎湖及南方四島，最後返回安平。

去年暑假期間最夯的旅遊活動之一是遊艇旅遊，最熱門的是澎湖南方四島跳島之旅，今年受疫情影響，遊艇活動從5月中旬起就幾乎停止，直到疫情降為2級，水域活動有條件開放，澎湖縣也在日前有條件開放非澎湖縣籍船舶入港申請，必須出示注射疫苗證明，或3日內PCR篩檢及快篩陰性證明，遊艇活動才又動了起來。

台南市帆船委員會副主任委員陳啟榕表示，受疫情影響，遊艇觀光業者嚴重受創，沒有任何生意可做，隨著有條件解封，多少讓想玩的人會有行動，但因為部分遊客還在觀望中，只能先做好準備，期待9月會有爆發期。

樂活海洋學院執行長羅致遠表示，因疫情逐漸紓解，水上活動已陸續開放，駕駛課程已經恢復，而遊艇旅遊也啟動，這周陸續有會員駕船出海。

帆船玩家胡台強表示，受疫情影響已經悶太久了，目前正進行船底年度維護，預計9月初與高雄友人另艘帆船，要進行環島之旅，第1天到墾丁後壁湖，第2天到花蓮，第3天至基隆烏石港，然後殺到澎湖，進行跳島之旅，最後回到安平。

陳姓業者說，隨著疫情紓解，北部的遊艇旅遊已啟動，不少民眾乘坐遊艇進行海上之旅，台南僅有少數遊艇、帆船出海，應與澎湖要求出示注射疫苗證明及出具快篩證明等有關，降低了部分民眾旅遊意願。