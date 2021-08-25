快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊艇旅遊風蓄勢待發 玩家：9月澎湖跳島之旅會大爆發

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
隨著疫情紓解，遊艇旅遊正蓄勢待發，玩家也都在規畫，要好好玩一下。圖／胡台強提供
隨著疫情紓解，遊艇旅遊正蓄勢待發，玩家也都在規畫，要好好玩一下。圖／胡台強提供

疫情影響，遊艇觀光受創，但隨著疫情解緩，澎湖已有條件開放外縣市船隻入港，遊艇旅遊蠢蠢欲動。陳姓業者說，因之前的預約都取消，擔心疫情的氣氛還在，現在做好準備，就等待抓住暑末最後尾巴。有玩家則已約好另艘帆船，將結伴環島，包括澎湖及南方四島，最後返回安平。

去年暑假期間最夯的旅遊活動之一是遊艇旅遊，最熱門的是澎湖南方四島跳島之旅，今年受疫情影響，遊艇活動從5月中旬起就幾乎停止，直到疫情降為2級，水域活動有條件開放，澎湖縣也在日前有條件開放非澎湖縣籍船舶入港申請，必須出示注射疫苗證明，或3日內PCR篩檢及快篩陰性證明，遊艇活動才又動了起來。

台南市帆船委員會副主任委員陳啟榕表示，受疫情影響，遊艇觀光業者嚴重受創，沒有任何生意可做，隨著有條件解封，多少讓想玩的人會有行動，但因為部分遊客還在觀望中，只能先做好準備，期待9月會有爆發期。

樂活海洋學院執行長羅致遠表示，因疫情逐漸紓解，水上活動已陸續開放，駕駛課程已經恢復，而遊艇旅遊也啟動，這周陸續有會員駕船出海。

帆船玩家胡台強表示，受疫情影響已經悶太久了，目前正進行船底年度維護，預計9月初與高雄友人另艘帆船，要進行環島之旅，第1天到墾丁後壁湖，第2天到花蓮，第3天至基隆烏石港，然後殺到澎湖，進行跳島之旅，最後回到安平。

陳姓業者說，隨著疫情紓解，北部的遊艇旅遊已啟動，不少民眾乘坐遊艇進行海上之旅，台南僅有少數遊艇、帆船出海，應與澎湖要求出示注射疫苗證明及出具快篩證明等有關，降低了部分民眾旅遊意願。

遊艇 疫情 澎湖

延伸閱讀

立榮嘉義金門班機9月復航 連同嘉澎航班離島航線恢復

澎湖警察局長上任 清查走私豬瘟重點工作

籃球夏令營 鄭志龍親為小朋友指導

防疫不放鬆 澎湖議會決議進行邊境管制

相關新聞

趕快儲水！高雄明多區停水 將有9萬多戶受影響

自來水公司第七區管理處發布停水訊息，因鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程、鳳山淨水場高低壓設備檢驗、林園溪州一路汰換管線...

防堵非洲豬瘟 環保署今要求移除全台路邊廚餘桶

非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒汙染的廚餘，環保署表示，已要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺設...

全國14縣市大雨特報 雙北留意大雷雨

近日午後各地雨勢明顯，中央氣象局3時30分，針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。

國一南向五股交流道至林口交流道 今晚施工封閉

交通部國道高速公路局為辦理「北區交通控制系統更新工程」，預計自今天晚上10時起至明天清晨6時止，封閉國道一號南向從五股交...

影／桃機再現水門禮 歡慶新加坡航空復飛洛杉磯

睽違13年後，新加坡航空25日復飛台北往返洛杉磯的航線，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水門禮歡迎。這也是桃園機場受到新...

2021米其林榜單揭曉 線上典禮融入旅遊元素…贊助商搶風采

2021《台北、台中米其林指南》榜單今天揭曉，台北君品酒店頤宮連續四年蟬聯三星，台北侯布雄餐廳從一星躍升二星。新進榜的星級餐廳，台北有De Nuit、T+T、富錦樹台菜香檳、美福飯店米香台菜、牡丹天婦羅，以及台中的「澀」。原本的一星餐廳MUME、大三元，今年未進榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。