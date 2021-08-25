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南橫點亮「心」祕境！梅山口到天池續對居民開放

聯合報 / 記者王慧瑛陳玫伶／高雄即時報導
公路單位營造景觀工程就地取材，在南橫公路天池廣場，由在地族人及保全學習石板工藝藝術。圖／公路總局甲仙工務段提供
公路單位營造景觀工程就地取材，在南橫公路天池廣場，由在地族人及保全學習石板工藝藝術。圖／公路總局甲仙工務段提供

高雄桃源區明霸克露斷橋處便道今開放緊急通行，公路總局甲仙工務段表示，南橫公路梅山口到天池這25公里開放給當地復興、拉芙蘭、梅山3里居民可以在山區透透氣，也能觀賞公路單位近年綠美化有成的南橫新亮點，能療癒心靈，梅山口至天池路段延長開放至今年12月31日。

甲仙工務段長陳正偉說，考量桃源區復興里以上部落通行限制，今天有再次檢視該路段路況，決定開放梅山口至天池這25公里路段，供復興以上部落及桃源國中、樟山國小等對象上山透透氣，部落民眾進入梅山口前登記即可進入，能欣賞南橫美景，希望在聯外道路較不方便通行時刻，部落民眾能有一處彷如後花園的靜謐景點可散心。

12年前八八風災（莫拉克颱風）重創南橫山區，公路單位逐漸調整工程思維，甲仙工務段近年持續推動景觀主題「嵵榯之森：用時間堆砌的森林之路」，為明年即將滿50歲南橫公路增添新意。

陳正偉說，南橫景觀營造方法訴求自然，盡量就地取材，運用天然崩落與現地採集的工程材料，學習先人智慧的砌石工法，也與玉管處、林務局多方協調，採集原生植物，不引進外來物種，保持原始生態相，重視人為工程與生態平衡是核心精神。

新營造的景觀亮點包含，在禮觀隧道口用生態綠化增加動物移動緩衝空間，也作為迎賓起點。中之關停車場用先人智慧砌石工法整理樹下空間，並保護當地大樹，營造舒適的休憩空間，也融入布農族文化故事與裝置藝術。中之關步道口原本景觀有些雜亂，經過一番巧思設計與整理，營造一處舒適且有歷史文化意義的登山口停留空間。

當年修築南橫公路過程，有不少開路英雄犧牲生命，段長陳武雄也在施工時殉職，南橫公路上設有段長陳武雄紀念像，將原有被沖毀的紀念園區，以更融入環境的手法，整理成多樣原生種植栽的花園，成為遊客、動物休憩空間，也紀念陳武雄及所有工程人員的開拓精神。

當地還有一處苗木撲滿，利用道路隙地，與林務局合作，培育未來公路工程上需要的造林苗木。

天池畔的長青祠是為紀念當年修路過程罹難的116名開路英雄，長青祠前廣場也成為重要交通節點，工程單位融合砌石工與原生植栽手法，營造友善使用者空間，透過解說牌述說環境教育、歷史故事，說明南橫公路是一條有故事的路，盼喚起大家對環境的重視，也要延續更多屬於南橫的美好故事。

南橫公路中之關停車場煥然一新，公路總局甲仙工務段與玉管處在當地營造一處歇腳也歇心空間，陽光灑落景致格外迷人。圖／公路總局甲仙工務段提供
南橫公路中之關停車場煥然一新，公路總局甲仙工務段與玉管處在當地營造一處歇腳也歇心空間，陽光灑落景致格外迷人。圖／公路總局甲仙工務段提供
南橫公路中之關停車場煥然一新，公路總局甲仙工務段與玉管處在當地營造一處歇腳也歇心空間，陽光灑落景致格外迷人。圖／公路總局甲仙工務段提供
南橫公路中之關停車場煥然一新，公路總局甲仙工務段與玉管處在當地營造一處歇腳也歇心空間，陽光灑落景致格外迷人。圖／公路總局甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段長陳正偉曾帶領桃源國中學生認識南橫公路上豐富的生態知識。圖／公路總局甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段長陳正偉曾帶領桃源國中學生認識南橫公路上豐富的生態知識。圖／公路總局甲仙工務段提供

南橫 八八風災 有故事

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