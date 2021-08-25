南橫點亮「心」祕境！梅山口到天池續對居民開放

高雄桃源區明霸克露斷橋處便道今開放緊急通行，公路總局甲仙工務段表示，南橫公路梅山口到天池這25公里開放給當地復興、拉芙蘭、梅山3里居民可以在山區透透氣，也能觀賞公路單位近年綠美化有成的南橫新亮點，能療癒心靈，梅山口至天池路段延長開放至今年12月31日。

甲仙工務段長陳正偉說，考量桃源區復興里以上部落通行限制，今天有再次檢視該路段路況，決定開放梅山口至天池這25公里路段，供復興以上部落及桃源國中、樟山國小等對象上山透透氣，部落民眾進入梅山口前登記即可進入，能欣賞南橫美景，希望在聯外道路較不方便通行時刻，部落民眾能有一處彷如後花園的靜謐景點可散心。

12年前八八風災（莫拉克颱風）重創南橫山區，公路單位逐漸調整工程思維，甲仙工務段近年持續推動景觀主題「嵵榯之森：用時間堆砌的森林之路」，為明年即將滿50歲南橫公路增添新意。

陳正偉說，南橫景觀營造方法訴求自然，盡量就地取材，運用天然崩落與現地採集的工程材料，學習先人智慧的砌石工法，也與玉管處、林務局多方協調，採集原生植物，不引進外來物種，保持原始生態相，重視人為工程與生態平衡是核心精神。

新營造的景觀亮點包含，在禮觀隧道口用生態綠化增加動物移動緩衝空間，也作為迎賓起點。中之關停車場用先人智慧砌石工法整理樹下空間，並保護當地大樹，營造舒適的休憩空間，也融入布農族文化故事與裝置藝術。中之關步道口原本景觀有些雜亂，經過一番巧思設計與整理，營造一處舒適且有歷史文化意義的登山口停留空間。

當年修築南橫公路過程，有不少開路英雄犧牲生命，段長陳武雄也在施工時殉職，南橫公路上設有段長陳武雄紀念像，將原有被沖毀的紀念園區，以更融入環境的手法，整理成多樣原生種植栽的花園，成為遊客、動物休憩空間，也紀念陳武雄及所有工程人員的開拓精神。

當地還有一處苗木撲滿，利用道路隙地，與林務局合作，培育未來公路工程上需要的造林苗木。