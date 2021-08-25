化解血栓危機！清大團隊獨創研發超音波漩渦溶栓技術

新冠肺炎疫苗開打，副作用包含血栓，國立清華大學生醫工程與環境科學系教授葉秩光專注超音波研究，聯想到曾帶孩子看過基隆海科館水龍捲實驗，與團隊獨創研發超音波漩渦溶栓技術，運用如龍捲風般聲波震動並溶解血栓。這項研究成果獲美國與歐洲專利，登上美國國家科學院院刊（PNAS）封面，且獲科技部200萬元創業獎金。

據統計，台灣平均每10萬人就有14人受血栓所苦，如腿部深層靜脈栓塞可能造成血管發炎、肢體腫脹，嚴重時必須截肢，肺栓塞的死亡率更高達65%。

葉秩光說，目前主要治療血栓方法是將導管伸入血管並釋放溶栓藥物，他曾在臨床上看過1條血栓長度逾40公分，如僅靠藥物慢慢溶解，緩不濟急，「就像洗衣服只泡洗衣精，就算用量再多，清潔效力有限，如加上洗衣機旋轉拍打，洗淨就變得快速有效。

葉秩光團隊與國內材料廠合作，研發出僅有0.2公分的超音波元件和迷你探頭，結合心導管，深入血管後，發射出超音波漩渦，在血栓周邊產生強烈擾流，讓血栓如同棉花般鬆開，並將溶栓藥物更有效率地捲入血栓內部，將血栓溶解成僅0.001公分的微粒。

葉說，經動物實驗證實，使用超音波漩渦溶栓技術，只要10分鐘即可將小鼠的腦部血栓縮小60%，不但快速，還可減少用藥量及出血的風險，且運用超音波的感測功能，也可即時掌握溶栓的進度，團隊目前更朝「體外溶栓」方向研發，直接如照超音波般從體外發射指向性的超音波來溶解血栓，可應用於腦栓塞、冠狀動脈栓塞等治療。