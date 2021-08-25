7旬老翁雙側腹股溝疝氣 腹腔鏡微創修補手術解決頑疾

新竹一名70歲老翁雙側腹股溝長期出現兩顆鼓起的腫塊，並隨著時間越腫越大，其中一側曾做過手術，因沒有明顯疼痛，拖了一年多而未就醫，直到親友介紹下才就診，經醫師檢查，發現老翁罹患「雙側腹股溝疝氣」，經過「全腹膜外腹腔鏡」微創手術修補，順利解決老翁長期的頑疾，術後迅速恢復。

東元綜合醫院一般外科醫師呂文哲表示，老翁7年前就因左側患有腹股溝疝氣在其他醫院以傳統修補方法手術，但是1年多前又復發，連帶右側腹股溝也出現腫塊鼓起的情形，診治時發現這些腫塊都可被復位推入腹內，由解剖位置及可被復位的腫塊症狀判定老翁罹患「雙側腹股溝疝氣」，左側為復發，右側為續發，導致雙側股溝皆有突起物。

呂文哲指出，「腹股溝疝氣」意指疝氣發生在腹股溝部位，疝氣就是俗稱的墬腸或脫腸，隨著時間，突出的疝氣腫塊會愈來愈大，內容物若是腹內的小腸，則有形成腸阻塞與小腸絞扼壞死的可能，輕者會腹脹無法進食，重者則腹膜炎以致死亡。

呂文哲說，腹腔鏡的修補分成「全腹膜外修補(TEP)」與「經腹膜修補(TAPP)」，據分析研究顯示，前者能有較少的臟器損傷、人工網膜感染及切口性疝氣；後者則是較少的血管損傷與轉變成打開修補的比率。

腹腔鏡的修補取決於疝氣及病人的特性，譬如同時發生雙側腹股溝，或是曾打開修補腹股溝疝氣而復發者，建議選擇TEP，只需使用一側的手術傷口，就可同時修補兩側，能減少因進入腹腔所產生的臟器傷害與腸沾黏的機會，微創傷口僅1至2公分，手術傷口小、少疼痛感，術後2天即可恢復正常生活。

呂文哲也提醒不建議施行腹腔鏡手術修補者，包括做過前列腺切除、子宮切除、剖腹產或是下腹部剖腹手術者；有併發腸阻塞或是腸絞扼的腹股溝疝氣者，乃至發生大的陰囊疝氣者；有腹水者；無法施行全身麻醉者；曾做過腹腔鏡修補腹股溝疝氣者。