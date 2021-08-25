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立榮嘉義金門班機9月復航 連同嘉澎航班離島航線恢復
新冠肺炎爆發本土疫情，全台三級防疫期間，衝擊交通運輸業，嘉義航空站唯一立榮航空嘉義飛金門航班，從6月起取消航班至今，隨著疫情趨緩降級，嘉義飛澎湖航班8月復航，為方便金門與本島之間交通運輸，立榮公告9月恢復嘉義飛金門航班，嘉義飛澎湖、金門離島航線全部復航。
立榮航空為疏運鄉親及旅客需求，公告增開9月台灣往返澎湖、金門航班，9月增加嘉義金門航班，飛航時間9月3、5、10、12、24、26日共6天，已開放訂位，飛航時間，嘉義飛金門下午4點零5分起飛；金門飛嘉義下午2點30分起飛，航班採用ＡＴＲ型飛機。
立榮航空嘉義辦事處說，立榮為因應秋節，規畫3天嘉義飛金門航班，17、20、21日有中秋節加班機，開放訂位時間依民航局核准後另行公告。
中央疫情指揮中心上月宣布調降防疫2級後，立榮公告8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛澎湖下午4點50分起飛，澎湖飛嘉義下午3點40分起飛，嘉義澎湖用ＡＴＲ飛機各對飛1航班。
金門縣政府接到不少旅台鄉親陳情，希望恢復金門嘉義航線，經與民航局協調，9月重啟嘉義金門航線，但基於疫情及鄉親安全考量，機場快篩仍將持續執行。
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