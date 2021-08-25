快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立榮嘉義金門班機9月復航 連同嘉澎航班離島航線恢復

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
立榮航空公告9月恢復嘉義飛金門航班。圖／航空迷提供
立榮航空公告9月恢復嘉義飛金門航班。圖／航空迷提供

新冠肺炎爆發本土疫情，全台三級防疫期間，衝擊交通運輸業，嘉義航空站唯一立榮航空嘉義飛金門航班，從6月起取消航班至今，隨著疫情趨緩降級，嘉義飛澎湖航班8月復航，為方便金門與本島之間交通運輸，立榮公告9月恢復嘉義飛金門航班，嘉義飛澎湖、金門離島航線全部復航。

立榮航空為疏運鄉親及旅客需求，公告增開9月台灣往返澎湖、金門航班，9月增加嘉義金門航班，飛航時間9月3、5、10、12、24、26日共6天，已開放訂位，飛航時間，嘉義飛金門下午4點零5分起飛；金門飛嘉義下午2點30分起飛，航班採用ＡＴＲ型飛機。

立榮航空嘉義辦事處說，立榮為因應秋節，規畫3天嘉義飛金門航班，17、20、21日有中秋節加班機，開放訂位時間依民航局核准後另行公告。

中央疫情指揮中心上月宣布調降防疫2級後，立榮公告8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛澎湖下午4點50分起飛，澎湖飛嘉義下午3點40分起飛，嘉義澎湖用ＡＴＲ飛機各對飛1航班。

金門縣政府接到不少旅台鄉親陳情，希望恢復金門嘉義航線，經與民航局協調，9月重啟嘉義金門航線，但基於疫情及鄉親安全考量，機場快篩仍將持續執行。

嘉義 金門

延伸閱讀

福建推金門水源保障 馬祖供水

影／非洲豬瘟入侵金門？警方查訪「疑似買家」沒買肉製品

金門宣布首波紓困金8月底可入袋 民眾看法不一

比中央快！金門加碼紓困5千元現金 首波月底前發放

相關新聞

趕快儲水！高雄明多區停水 將有9萬多戶受影響

自來水公司第七區管理處發布停水訊息，因鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程、鳳山淨水場高低壓設備檢驗、林園溪州一路汰換管線...

防堵非洲豬瘟 環保署今要求移除全台路邊廚餘桶

非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒汙染的廚餘，環保署表示，已要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺設...

全國14縣市大雨特報 雙北留意大雷雨

近日午後各地雨勢明顯，中央氣象局3時30分，針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。

國一南向五股交流道至林口交流道 今晚施工封閉

交通部國道高速公路局為辦理「北區交通控制系統更新工程」，預計自今天晚上10時起至明天清晨6時止，封閉國道一號南向從五股交...

影／桃機再現水門禮 歡慶新加坡航空復飛洛杉磯

睽違13年後，新加坡航空25日復飛台北往返洛杉磯的航線，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水門禮歡迎。這也是桃園機場受到新...

2021米其林榜單揭曉 線上典禮融入旅遊元素…贊助商搶風采

2021《台北、台中米其林指南》榜單今天揭曉，台北君品酒店頤宮連續四年蟬聯三星，台北侯布雄餐廳從一星躍升二星。新進榜的星級餐廳，台北有De Nuit、T+T、富錦樹台菜香檳、美福飯店米香台菜、牡丹天婦羅，以及台中的「澀」。原本的一星餐廳MUME、大三元，今年未進榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。