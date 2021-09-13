foodpanda外送斜槓插畫家Miki夢想有了被實現的機會

foodpanda外送斜槓畫家，夢想有了被實現的機會。 圖／影片截圖

疫情期間許多人每天少不了的就是「外送」了，從早餐到宵夜，從生鮮雜貨到美妝日用，即使都不出門也能享受便利生活。而自從外送平台出現了以後，不管是想要斜槓獲取更多收入，還是因為疫情原本工作暫時受到影響，成為外送夥伴也成為新興的選擇。

小時候就喜歡在課本上亂畫的Miki，大學時也是讀設計相關科系，於是有了成為插畫家的夢想。畢業後原本找了一般上班族工作，想要同時繼續學習、增進創作的能力，但工作一陣子之後發現上班族工作時間普遍很長，沒有多餘的時間可以隨心所欲的畫畫，因此有了希望在工作與夢想之間找到新平衡的想法。

在得知有在得知有與foodpanda合作，成為外送夥伴的機會後，發現可以更容易安排自己的時間，有創作接案的時候就可以專心創作，在有空檔的時間就可以透過foodpanda外送獲取額外的收入，足以支撐日常的生活開銷。

平常創作時經常需要靈感的幫忙，腦袋卡關的時候，透過斜槓foodpanda外送夥伴，出門騎車送餐，分散注意力，就彷彿有種重新充電的感覺，有時反而能獲取更多創作靈感。送餐過程雖然有時很辛苦，但也曾遇到一些貼心的客人，像是在天氣很熱的時候，收到多點一杯的飲料，超級暖心。

而成為foodpanda外送夥伴也有許多不為人知的隱藏版好康，像是可以得到許多可愛的周邊商品，透過累積點數也能兌換一些限定周邊，像是外送會用到的小箱等；而且foodpanda也很貼心，特別與大甲鎮瀾宮聯名設計平安符送給外送夥伴，保佑大家行車平安。

成為foodpanda外送夥伴，可以得到許多可愛的周邊商品。 圖／影片截圖

這次Miki也和foodpanda一起聯名設計了一款T-shirt，設計過程中foodpanda只提出了大方向以及希望出現的元素，其他就讓Miki自行發揮創意，像是一提到外送就想到的機車、外送箱、美食、生鮮，還有超有特色的聯名安全帽等，全都被Miki放入圖案設計中。其他外送夥伴如果想要入手，只要搜尋「foodpanda外送夥伴官方平台」就可以查詢兌換方法。

Miki分享與foodpanda合作周邊商品設計的過程。 圖／影片截圖

2020年foodpanda即推出「外送夥伴360安心計畫」，攜手國泰世紀產險提供外送夥伴全時段保險，而在疫情期間，只要是foodpanda的外送夥伴，開通更享免費法定傳染病補償保險（包含Covid-19保障）。現在還可透過線上快速開通資格，在證件齊全的情況下，3天即可完成審核流程，並將裝備宅配到家，更棒的是，還能自己安排上線時間，創造業外收入！