想抓住妹子目光先學穿搭！十大男裝搭配YouTuber讓你約會不NG

該來認真打扮啦！

降為二級警戒後，不少上班族陸續結束居家辦公，恢復正常上班，學生們也有望重返校園，開始出門接觸人群，大家除了得留心戴口罩防疫，也因為無法再像是在家一樣，穿荷葉領睡衣、不刮鬍子等，重新注重穿搭。

在家宅了好幾個月，突然要出門打扮你是否也有點不適應呢？沒關係！今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理出「十大男性穿搭YouTuber」教你穿出自己的帥！就算你沒有高挑猛壯身材，矮男也能穿出自己的風格，想當潮流Boy，喜歡收集球鞋，底下通通有～讓我們一起來複習如何打扮！

image source:instagram / fmbs.wear

NO. 10Vic Chen 陳仲熙

五官深邃搭配長捲髮man味滿點，不但顏值跟身材都是頂尖，粉專跟IG也有高人氣，近一年開始經營影音頻道，引起許多網友關注，頻道內有各類西裝、花襯衫的穿搭要點，風格雅痞有型。

網友表示看他的影片不只能激發專搭靈感，天生就是衣架子的陳仲熙，更是讓人看了賞心悅目，連男粉絲都忍不住留言讚「真的好帥」，另外也會分享髮型變化、生活風格等見解。

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NO 9BOMBER轟炸機

有別於其他榜上潮系男子，轟炸機走的是韓系風格，身材嬌小纖細的他，擅長透過穿搭調整自己的比例，不管是休閒運動、丹寧、復古風，他總是有用之不盡的穿搭look提供你參考。

另外也有很多實用教學，例如教你如何跟歐巴一樣把衣服扎得好看，開學、度假時該用什麼單品，另外也有很多髮型、皮膚保養資訊，想變成歐巴的人別錯過～

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NO.8艾薩克Isaac

走成熟紳士風，因為有感於許多台灣男生都有穿搭跟外型困擾，因此立志把大家都變帥，創立男裝品牌並透過影片分享各類男生穿搭知識。

像是該選怎樣的材質不容易皺，又能穿出線條，有點微胖的小啤酒肚身材，透過他的改造變成高帥型男，讓你更貼近氣質迷人的紳士，另外也有不少感情觀分享與解析。

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NO.7MR.WU無才先生

自謙無才先生，但其實卻是才華滿點！來自中國，本身從事境外投資工作，也熱愛穿搭，專長是各類球鞋開箱跟評測，除了會介紹Air Jordan等大品牌鞋款，也會介紹不少冷門鞋款，並帶著觀眾直擊各類專賣店，提供網友選購建議，頻道也會介紹球鞋如何跟褲子搭配，更能穿出單品特色，以及高檔名錶如綠水鬼介紹，買賣圈文化，讓想要入手的人可以省去做功課的繁瑣程序。

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NO.6LoLoFu 傅樂樂

除了介紹服飾，還有許多3C、收納等主題影片，喜歡攝影跟旅遊的傅樂樂，照片風格簡約有質感，喜歡寬鬆街頭風的人，可以從他的頻道獲得許多穿搭靈感，除了各類帥氣鞋款，服飾主題也很多元，即使是素T也有很多細節可以挑選，如何搭配手錶跟寬褲與球鞋，約會又應該怎麼穿出讓對方有好感，影片介紹深度夠，讓你潮流知識量up～

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NO. 5阿鑫!今天拍什麼?

追逐潮流必追！原本是球鞋類網路編輯，後來轉型當網紅，對各種當紅球鞋、潮物文化的專業度不用說，除了幫粉絲整理年度球鞋等實用資訊，還有網路熱議不該再穿「地獄鞋款」等話題，總是能引起網友共鳴。

此外各種聯名潮物如Supreme噴漆罐小物、日本潮流公仔BE@RBRICK新衣服等，各種新鮮商品，讓你一睹為快！

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NO4家庭兄弟 Familybros

由親兄弟哥哥唯家、弟弟唯庭組成，兩人不僅都留著有型長髮，超懂穿搭外，對潮流觀察更是入微，從日本連鎖服飾推薦單品、古著穿搭到許多男孩愛的工裝風格，你要的都在這！除了介紹專業，還會透過輕鬆的角度帶大家欣賞服飾，例如從《大嘻哈時代》節目聊穿搭，或是如何把毛帽戴得好看，捲褲管怎麼用才是加分，各種型男必知資訊量滿滿，必須訂閱起來！

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NO.3Xiao Pi Hai小屁孩

來自馬來西亞，雖然名叫小屁孩，但穿搭可一點都不馬虎，氣質如鄰家男孩般，充滿親切感，熱愛戶外活動，如露營、跑步等，頻道綜合時尚元素，介紹跑鞋、越野車、潮流玩具、運動手錶等介紹，不只人氣旺，還有跟品牌出自己的聯名鞋款，網友看了大讚「配色超好看」、「很想入手」、「喜歡你的style」想跟他一樣充滿品味。

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NO.2XiaoMa小馬

主打以鞋會友的小馬，十分喜愛球鞋跟潮流文化，幾乎所有當紅鞋款都會開箱，教網友們如何分辨真假鞋，讓喜歡以鞋類做為搭配重點的男性們，避免成為冤大頭，也會帶大家分析爆紅款趨勢，像是之前橫掃各大潮男鞋櫃的Adidas YEEZY系列是否過氣、新舊改款差別在哪、是否適穿等，另外也有球鞋圈的發售秘辛，喜歡帥鞋的你必看。

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NO.1THE SHORTY 那個矮子

即使沒有冰塊腹肌、傲人身高，也能跟著「那個矮子Kevin」透過穿搭，展現自己的絕佳品味！打破大家對矮個的印象，對服飾十分有熱情的他，有許多搭配技巧，像是可透過褲長讓視覺「增高」，另外也有針對學生族群推薦平價單品、各類品牌介紹並解決新手造型困擾，其中球鞋系列也很適合女生看，寵粉的Kevin也時常幫粉絲謀福利，看影片拿折扣活動還能學搭配撇步，讓他網路人氣相當旺！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月19日至2021年8月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『男性穿搭YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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