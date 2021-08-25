愈來愈熱！ 高壓再往西延伸 穩定炎熱天氣持續到下周

今天台灣還是晴朗炎熱，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，但是容易有午後雷陣雨，預計各地中午高溫可達32到34度，南投的盆地和東部的花蓮和台東等地則有局部地區可達35度以上，要多補充水份及注意防曬。西半部的山區及其周圍平地有午後雷陣雨，要特別留意局部較大雨勢及打雷閃電。

賴忠瑋表示，目前主要影響台灣的天氣系統仍是太平洋高壓，高壓中心大約在日本南方的小笠原群島和硫磺島附近，往西邊延伸的範圍則到可到台灣海峽。受到高壓西伸的關係，鋒面雲系也被推到更往北邊，從日本本州北方往西南方延伸到韓國，再往西南方延伸到中國的長江口及浙江一帶。不過在鋒面以南及以東的地方，包含台灣在內則幾乎都是晴朗少雲的穩定天氣，只有局部零星的小對流雲系。

他說，台灣在高壓邊緣的影響下，上午相當晴朗穩定，不過中午過後仍然容易有午後雷陣雨。主要是因為高壓邊緣帶來的沉降氣流還不到很強，而熱力作用則仍然明顯，再加上偏南風帶來潮濕空氣，在山區有地形抬升，因此在西半部山區和其鄰近地區還是容易有發展旺盛的午後雷雨。雖然在下雨的當下雨勢不小，不過持續時間不會太久，通常在傍晚前就會緩和。