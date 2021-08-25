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晴朗炎熱高溫上看37度 吳德榮：8月底無颱風生成

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
歐洲模式500百帕模擬顯示，8月底前西北太平洋無颱風發展的跡象。模擬並顯示，明天（圖左）起至31日（圖右）500百帕太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，天氣將更穩定。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式500百帕模擬顯示，8月底前西北太平洋無颱風發展的跡象。模擬並顯示，明天（圖左）起至31日（圖右）500百帕太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，天氣將更穩定。圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，美國GFS、加拿大CMC、歐洲ECMWF等各國模式模擬皆顯示，8月底前西北太平洋無颱風發展的跡象。

吳德榮說，模擬並顯示，明天起太平洋高壓有逐漸增強的趨勢，天氣將更趨穩定；由於8月上、中旬受行星尺度西南季風影響，帶來多雨天氣，至昨天止，台北市氣象局測站高溫達35.0度僅一天而已，為近年來少見；明天起至8月底，高溫升幅僅需1至2度達36、37度，即可成為8月氣溫最高的一段期間。

今天台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及部分鄰近平地，皆應注意劇烈天氣的發生。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，小心中暑。北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部24至37度。

明天太平洋高壓逐漸增強，各地大多晴朗炎熱，應注意防曬，防中暑，午後桃園以南山區及少部分鄰近平地仍應注意對流的發生。

吳德榮說，周五至下周二太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應注意防曬，高溫再略推升至36、37度以上，小心中暑。午後對流受到沉降作用的壓制，桃園以南山區及少部分鄰近平地仍有局部短暫陣雨的機率，範圍縮小。

吳德榮 防曬 高溫

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