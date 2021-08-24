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全國電子攜手正官庄 百家門市設專區 家電、健康一站買

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
為慶祝全國電子與正官庄強強聯手，8月31日前到全國電子門市購買正官庄限定商品享獨家優惠。圖／全國電子提供
為慶祝全國電子與正官庄強強聯手，8月31日前到全國電子門市購買正官庄限定商品享獨家優惠。圖／全國電子提供

現代民眾越來越注重身心健康，尤其在疫情之後，對個人養生保健也都更有自覺。全國電子看準健康飲食的潛力商機，希望能給予消費者從3C家電到健康生活全面滿足，宣布與人蔘品牌「正官庄」合作，目前全台全國電子門市皆可買到正官庄商品，其中約100家門市合作設置「正官庄品牌專區」，迎接即將到來的中秋節，更搶先推出通路獨家限定優惠，即日起至8月31日至全國電子門市購買限定商品下殺6折起，「高麗蔘活力飲俾力」3盒特價2,999元、「活蔘28D PLUS」2盒特價2,399元，讓消費者輕鬆一站購足日常所需。

全國電子近年來積極打造全方位通路，不斷耕耘新市場，給予消費者數位潮流生活體驗，除了多元齊全的各式家電3C用品、「揪感心」的專業服務，近年來也致力品牌多元化，積極與各界品牌結盟。除了5月初開幕的台南永華店與三麗鷗聯名推出主題品牌館，打造「情境式購物體驗」，2021年全國電子更持續展店計畫，讓消費者可以有多元商品體驗，享受生活賣場氛圍。這次全國電子攜手與正官庄合作，於店內推出「最in的健康新蔘活 一起Chill Bar」，全台門市皆可購買到正官庄全系列商品，希望在疫情時期能讓消費者在選購居家防疫、線上工作學習必備的3C家電產品時，也能同步挑選到適合自己的保健食品。

知名郭大維中醫師分享面對疫情下的新生活模式，應從飲食習慣去著手調節，適當的攝取多元營養素，才能支持保護力正常運作。圖／全國電子提供
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吳姍儒Sandy自製特調夏日風情沁涼氣泡水加入正官庄保健食品增強保護力。圖／全國電子提供
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全國電子攜手正官庄推出時尚潮流「最in的健康新蔘活 一起Chill Bar」，全台門市皆可買到正官庄商品。圖／全國電子提供
全國電子攜手正官庄推出時尚潮流「最in的健康新蔘活 一起Chill Bar」，全台門市皆可買到正官庄商品。圖／全國電子提供

品牌 3C 疫情

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