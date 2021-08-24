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想知道午後大雨下在哪？ 氣象局臉書分享這訣竅
午後，雨會下在哪，其實有跡可循。中央氣象局臉書粉絲頁《報天氣》今天分享，只要知道吹的是北風、南風、西風還是東風，就可以知道哪裡是容易降雨的地區，自己也可以當自己的預報員。
今天午後對流旺盛，各地都有不少降雨。《報天氣》文中指出，在沒有明顯天氣系統影響的夏天，當太陽加熱地表、使熱對流逐漸發展之後，台灣附近的風，和午後的對流雲系，就容易上演「你吹、我跑」的戲碼。
如果吹北風，南、東南部及山區易降雨；吹南風，則是北部、南投及山區易降雨；如果吹西南風至西風，則是大台北東與南側、東半部及山區易降雨；吹東北風至東風，桃園以南至屏東，及東半部山區易降雨。
文中也指出，風向和降雨區域的影響因素相當多樣、複雜。午後雷陣雨是因為陸地的水氣被加熱、升空，到達高空後凝結成雲，進而形成對流雲系。相較於平地，山區的地表加熱速度更快、對流更容易發展，也更容易降雨。在山區形成對流雲後，不僅會在對流發生地的山區下雨，也會被風場吹動，移動到下風處，當雲被吹動到下風處平地的上空，屆時，平地就會下雨。
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