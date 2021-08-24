想知道午後大雨下在哪？ 氣象局臉書分享這訣竅

午後，雨會下在哪，其實有跡可循。中央氣象局臉書粉絲頁《報天氣》今天分享，只要知道吹的是北風、南風、西風還是東風，就可以知道哪裡是容易降雨的地區，自己也可以當自己的預報員。

今天午後對流旺盛，各地都有不少降雨。《報天氣》文中指出，在沒有明顯天氣系統影響的夏天，當太陽加熱地表、使熱對流逐漸發展之後，台灣附近的風，和午後的對流雲系，就容易上演「你吹、我跑」的戲碼。

如果吹北風，南、東南部及山區易降雨；吹南風，則是北部、南投及山區易降雨；如果吹西南風至西風，則是大台北東與南側、東半部及山區易降雨；吹東北風至東風，桃園以南至屏東，及東半部山區易降雨。