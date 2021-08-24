豆莢寶寶兒童音樂會開跑 朱宗慶樂團解封後首場演出

豆莢寶寶兒童音樂會是朱宗慶打擊樂團2每年與愛樂家庭的一期一會。在降級解封後，豆莢寶寶兒童音樂會「Bean Bon果實敲敲樂」全面啟售，即將於9月5日至11月14日將於全台8縣市巡演24場。

「Bean Bon果實敲敲樂」描述豆莢寶寶Do Re Mi意外獲得一顆特別的種子，在大、小朋友的幫忙下，長成一棵大樹，還結了好多不同形狀、色彩繽紛的種子。透過這些種子，將會聽見生活中意想不到的聲音，也帶領大家認識不同風格與元素的打擊樂；藉由日常器具、肢體拍打、鏡像趣味等方式，滿足觀眾視覺與聽覺的豐富感受。

演出曲目也別出心裁，包括朱宗慶打擊樂團2全團合作的自創曲〈一拍即亮〉，由陳宏岳帶領團員們集體創作，以拍打身體節奏結合三角鐵演奏，以默劇的呈現方式，呈現2團團員們的創意。駐團作曲家洪千惠特別量身打造的全新曲目〈敲敲喜歡你〉也會在音樂會上呈現。

今年也是阿根廷新探戈音樂之父-皮亞佐拉的100歲誕辰。樂團特別挑選演奏〈自由探戈〉這首抒情而奔放的作品，以打擊樂特有的感染力來向大師致敬！其他的演出曲目還有〈擊樂慶典〉、〈鼓鼓三重奏〉、〈旋風特派員〉、〈鏡子遊戲〉、〈魔幻市集〉、〈團隊大進擊〉、〈土星上的爵士樂〉等，皆呼應種子召喚不同精靈的主題特色。

基於防疫風險考量，「Bean Bon果實敲敲樂」音樂會將取消演出中場休息，演出結束後，也會由工作人員引導觀眾分流離場。藝術總監朱宗慶表示，疫情提醒我們要要隨時維持工作上的機動與彈性，必須同理觀眾的感受，讓進場欣賞演出的大小朋友能夠安心與放心。