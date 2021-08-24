婦穿短袖爬山皮膚腫全身不適 醫師籲登高注意防曬
台中市張姓婦人日前穿短袖登山，回家後手臂紅腫，全身不適而就醫，醫師提醒，多數人以為山上很涼、太陽不大，但高山紫外線比平地強烈，外出應注意防曬，降低皮膚癌風險。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾開始外出踏青，張姓婦人日前號召同好攀登合歡東峰，她僅穿著短袖上衣就隨隊攻頂，攀登2個多小時後下山，返家後卻發現雙手及肩頸曬傷，讓她徹夜難眠，隔天還因不適而就醫。
亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，夏季一到，門診就會陸續出現曬傷症狀患者，一問之下，發現多數人都認為「山上很涼啊」、「太陽沒有很大」。但其實高山地區因空氣稀薄，過濾紫外線的效果較差，根據研究，海拔每上升300公尺，紫外線的強度平均會增加4%，海拔3千公尺高山紫外線強度會比在平地高40%，一旦沒有做好防曬，短短幾分鐘可能就會造成傷害。
方心禹指出，「曬傷」指的是皮膚發炎反應，輕則發紅發癢、腫脹疼痛，嚴重的話，會形成水泡，引起發燒、畏寒，休克等全身性不適，甚至會變異成皮膚癌，造成永久性傷害。
對於攀登高山建議，方心禹說，建議事先準備好帽子、陽傘及長袖長褲、輕薄衣物，同時依據每人膚質敏感度需求，選對防曬乳液產品（並非指數越高越好），若不慎曬傷，切忌戳破水泡或誤信牙膏、美白乳液等錯誤用法，以免造成患部惡化或病變。
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