居家快篩常見五大NG行為 跟著醫師這樣做不會浪費錢

疫情逐步緩降，不少企業與機構為維護場域安全，要求出入必須居家快篩。疫情間協助企業篩檢的台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥達指出，部分民眾對使用居家快篩試劑仍不了解，他提出常見的五大NG行為，提醒民眾注意，以免傷了荷包又失準。

●居家快篩常見五大失誤

一、操作前必須先清潔雙手，陳宥達說，如果雙手未洗乾淨，採檢棒可能被汙染，造成結果失準。 二、使用前必須檢查保存期限，居家快篩跟所有日用品一樣，過期的快篩試劑有失去效力的疑慮，結果也無法參考。 三、是別急著拆封，有人拿到快篩套組後馬上就拆開，陳宥達指出，這不是拆禮物，使用之前再開封，避免試劑過早暴露於環境，影響結果。 四、使用時採檢棒應充分浸泡於試管，有人以蜻蜓點水的方式將棉花沾入試管，若浸泡不夠久，檢體與緩衝液沒辦法混和，會無法得到正確的結果。 五、等採檢結果出來，必須擺放日期並拍照存證。陳宥達建議，可將檢驗結果與可顯示日期的物品放在一起拍照，以便後續作為證明使用。

另外，各廠牌試劑在操作上有些許不同，陳宥達建議，可先閱讀仿單再進行採檢。採驗後請妥善處理廢棄物，以免造成環境汙染。

●核酸檢測、抗原檢測比一比

食藥署目前核准發售的居家快篩試劑有五款，部分民眾不知如何挑選。陳宥達指出，由於鼻腔可採集的病毒量最多，居家快篩試劑都是從鼻腔採檢，主要分為核酸檢測及抗原檢測。

核酸檢測採用分子增幅技術，檢測檢體中是否有病毒的遺傳物質，優點是偵測靈敏，Ct值小於37就能夠偵測到，且陽性一致率較高，高達97%，但所需費用較高，單組落在新台幣1800元上下，所需採檢時間較長為30分鐘。

抗原檢測運用專一結合新冠病毒的單株抗體，像是鑰匙與鎖配對結合的概念，操作方便，需時較短約15分鐘，但病毒量較多才偵測得到，陽性一致率較低，約90至94%，單價落在單支300至400元間。

應該選擇核酸還是抗原快篩？陳宥達說，若染疫風險不高、必須定期快篩，考量成本，建議選擇抗原快篩；若3天內曾與高風險確診者接觸，則建議使用核酸檢測，靈敏度較高，比較不會造成誤判。

●偽陰性、偽陽性怎麼辦？

家用快篩雖然方便，但對於病毒量較少的Ct值較高者、無症狀感染者，或採檢不確實的人，檢測準確度讓人存疑。陳宥達說，若擔心出現偽陰性，建議採撿第一次後，5到7天再做一次快篩。

不論是核酸還是抗原快篩，一旦檢出陽性，建議盡快通報各地衛生局，或自行前往相關院所進一步檢測，謹記不可搭乘大眾交通工具。指揮中心「居家快篩指引」中也提醒，居家快篩只是作為輔助，若出現新冠肺炎相關症狀，應盡快就醫採檢與治療。

●疾管署「民眾使用 COVID-19 家用快篩試劑指引」

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/WFvJFdWmBIShW-dJkkCAaQ