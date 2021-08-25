泡麵新口味激似外面賣的麻辣燙？！超入味鴨血、豆腐神還原！

撰文 / 黎允之

夏天吃麻辣，最過癮！入味的鴨血、豆腐，和吸飽湯汁的麵條是麻辣燙的招牌三寶！現在有更方便的吃法，在家就能輕鬆吃到用熱水沖泡的麻辣燙乾麵！不用等外送、不用開伙、便利商店就買得到，隨時想吃就吃，只需加入熱水及調理包就能獲得一碗超滿足的麻辣燙乾麵啦！

麻辣燙新吃法！在家就能輕鬆吃到用熱水沖泡的「有料」麻辣燙乾麵。 圖／吳彥峰 攝影
麻辣燙新吃法！在家就能輕鬆吃到用熱水沖泡的「有料」麻辣燙乾麵。 圖／吳彥峰 攝影

喜愛吃辣的人絕對會被台灣家喻戶曉的市井美食麻辣燙圈粉，而經典泡麵品牌味丹這次居然推出「乾麵版」的麻辣燙！味丹「乾麵王－麻辣燙乾麵」主打吃得到鴨血、豆腐的「有料」乾麵，一推出立刻引起網友們瘋狂敲碗嚐鮮！

吃得到鴨血、豆腐的「有料」乾麵，一推出立刻引起網友們敲碗嚐鮮。 圖／吳彥峰 攝影
吃得到鴨血、豆腐的「有料」乾麵，一推出立刻引起網友們敲碗嚐鮮。 圖／吳彥峰 攝影

「這款看到名字就很新奇，我完全沒想過會有這種口味的泡麵，本來就喜歡重口味，當下看到就忍不住買回家泡來吃了」、「看到這個醬包我就放心了，醬汁蠻多的，原本還很擔心會是乾燥的！而且這個醬很！好！吃！鴨血跟豆腐都蠻入味的，一位網友在《批踢踢實業坊》PO文透露試吃感想，引發熱烈討論。

許多網友紛紛在底下留言：「這口味吃起來超像市售的麻辣燙，好喜歡」、「今天中午才有同事在吃，超級香」「如果覺得醬太多味道太重的話，可以再加一包麵下去，對我來說這樣剛剛好，也可以吃飽」、「那個鴨血挺入味的」……。

入味的鴨血和豆腐扮演畫龍點睛的角色，完美地將麻辣燙的精華濃縮在這一碗裡。 圖／吳彥峰 攝影
入味的鴨血和豆腐扮演畫龍點睛的角色，完美地將麻辣燙的精華濃縮在這一碗裡。 圖／吳彥峰 攝影

好吃的乾麵會讓人吃得簌簌叫！「乾麵王麻辣燙乾麵」只要加入熱水，靜待三分鐘，倒入調理包，就能聞得到勾魂香氣。再用筷子稍微攪拌一下，讓麻辣醬汁充分扒在每一根麵條上。吃進口裡，微微的麻加上微微的辣，麵條滑溜有彈性，口齒間散發著中藥材辛香、正統麻辣燙風味，讓人忍不住一口接著一口。入味的鴨血和豆腐則扮演畫龍點睛的角色，完美地將麻辣燙的精華濃縮在這一碗裡，香、麻、辣俱全，不僅收服了老饕的味蕾，也滿足了麻辣控「隨時隨地都想來一碗麻辣燙」的心，果然是「乾麵王，有料為王」！

目前「乾麵王－麻辣燙乾麵」在全國各大超商都能買到，宅在家的時候，就讓這碗超涮嘴的有料麻辣乾麵療癒你的宅生活！

味丹「乾麵王麻辣燙乾麵」香、麻、辣俱全，網友盛讚：這個醬很！好！吃！ 圖／吳彥峰 攝影
味丹「乾麵王麻辣燙乾麵」香、麻、辣俱全，網友盛讚：這個醬很！好！吃！ 圖／吳彥峰 攝影

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