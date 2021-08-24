快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封後出外運動竟患髂脛束症候群 醫師：4運動預防

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
動作3，髖部外展肌力訓練。側躺，腿部繞一圈彈力帶，疼痛側髖部在上。疼痛側髖部抬高，拉開彈力帶到大腿稍覺緊繃，維持10秒鐘，然後休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作3，髖部外展肌力訓練。側躺，腿部繞一圈彈力帶，疼痛側髖部在上。疼痛側髖部抬高，拉開彈力帶到大腿稍覺緊繃，維持10秒鐘，然後休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供

20幾歲的李先先平時很愛騎單車，本土疫情爆發後，只得在家中從事肌力訓練，近日疫情警戒逐步解封，陳先生恢復以往騎單車的習慣，明明騎同樣的地點與時長，卻在途中突然感覺膝蓋外側疼痛難耐，就診後才發現罹患「髂脛束症候群」。

髂脛束起源於骨盆，由大腿外側延伸到膝蓋外側，最後接在脛骨的外側；與髖部的外展、內轉，以及膝蓋的伸直彎曲、跑步時膝蓋外側的穩定度有關。若過度使用髂脛束、膝蓋重複伸直彎曲，導致髂脛束的穩定功能下降，就可能造成髂脛束症候群。

常見的症狀有膝蓋外側、大腿外側疼痛，或是上下樓梯及從椅子上起身的動作會誘發疼痛，新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁指示，當上述症狀未於1週內緩解，甚至惡化，建議就診。

為何陳先生以前騎單車都沒事，疫情解封後再騎就出事？陳渝仁表示，本土疫情爆發後，民眾轉為在家做運動，適應變動的能力較差；解封後，突然從事戶外運動，不管是運動強度、時長、頻率、坡度等，兩者落差極大，容易發生「髂脛束症候群」。

陳渝仁建議，疫情後，務必「漸進式」調整回原本的運動模式，假如以前一次可以騎腳踏車1小時、10公里，如今可以調整為30分鐘、3公里，慢慢調升回原本的運動強度與頻率。

若想預防髂脛束症候群，可作髂脛束伸展、髖部外展肌力訓練與股四頭肌肌力訓練，每個動作維持10秒鐘，再回到起始姿勢休息10秒，一個循環做10次，一天做3個循環。

動作4，股四頭肌肌力訓練（上）。背靠牆，雙腳在牆前方約30公分。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作4，股四頭肌肌力訓練（上）。背靠牆，雙腳在牆前方約30公分。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作2，髂脛束伸展。痛側手扶牆痛側腳在前、不痛側腳在後向遠離牆的方向伸展，伸展髂脛束，維持10秒鐘，然後休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作2，髂脛束伸展。痛側手扶牆痛側腳在前、不痛側腳在後向遠離牆的方向伸展，伸展髂脛束，維持10秒鐘，然後休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作4，股四頭肌肌力訓練（下）。背往下滑，直到大腿與小腿大約成90度，感覺大腿前側股四頭肌出力緊繃，維持10秒鐘，然後回到起始姿勢休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作4，股四頭肌肌力訓練（下）。背往下滑，直到大腿與小腿大約成90度，感覺大腿前側股四頭肌出力緊繃，維持10秒鐘，然後回到起始姿勢休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作1，髂脛束伸展。不痛側手叉腰、腳在前。痛側手伸直抬高、腳在後。身體向不痛側彎曲，伸展髂脛束維持10秒鐘，休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供
動作1，髂脛束伸展。不痛側手叉腰、腳在前。痛側手伸直抬高、腳在後。身體向不痛側彎曲，伸展髂脛束維持10秒鐘，休息10秒鐘，1個循環做10次，1天做3個循環。圖／新北市立土城醫院復健科主治醫師陳渝仁提供

疫情 單車 復健

延伸閱讀

台中藝文場館再鬆綁 圖書館開放自習室

連萬華阿公店都開了 中市KTV業者：已賣房求員工生存

期待旅遊解封衝打卡！YSL希臘專門店展現絕美地中海風情

全台最高的土地公搬家了 雪霸處：惟恐引發森林火災

相關新聞

想知道午後大雨下在哪？ 氣象局臉書分享這訣竅

午後，雨會下在哪，其實有跡可循。中央氣象局臉書粉絲頁《報天氣》今天分享，只要知道吹的是北風、南風、西風還是東風，就可以知...

居家快篩常見五大NG行為 跟著醫師這樣做不會浪費錢

疫情逐步緩降，不少企業與機構為維護場域安全，要求出入必須居家快篩。疫情間協助企業篩檢的台北醫學大學附設醫院家醫科醫師陳宥...

解封後出外運動竟患髂脛束症候群 醫師：4運動預防

20幾歲的李先先平時很愛騎單車，本土疫情爆發後，只得在家中從事肌力訓練，近日疫情警戒逐步解封，陳先生恢復以往騎單車的習慣...

大樂透連18摃 下期頭獎上看5.2億

大樂透第110077期今晚開獎。中獎號碼為36、01、41、17、40、05，特別號38；派彩結果，頭獎摃龜，連續18期...

【法律快譯通】搬走三角錐被社區罰71萬 幸好法官說不算

國內公寓大廈林立，住戶受社區規約規範，但社區規約是否能無限上綱？桃園一住戶因社區設置的三角錐警示區妨礙通行，他擅自搬離三角錐，竟被社區要求支付71萬元罰款，管委會提告要求住戶履行，但法官認為該社區開會通過的罰款條款，侵害到人民的財產權，判決管委會敗訴，不過淡水某住戶認為社區規約禁止使用桶裝瓦斯，侵害住戶自由，提告請法官認定規約無效卻遭駁回。

餐飲業設空汙防制設施 最晚延至明年7月

因應新冠肺炎疫情影響，環保署今天修正發布「餐飲業空氣汙染防制設施管理辦法」，將新設列管餐飲業應符合本辦法規定期限延至11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。